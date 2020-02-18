به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه سومریه نیوز، عراق قصد دارد به منظور حفاظت و حراست از شهروندان خود در قبال ویروس مرگبار «کرونا» از خروج چینی‌های مقیم این کشور جلوگیری به عمل آورد.

بر اساس این گزارش، «باسم عبد الزمان» وزیر کار و امور اجتماعی عراق تأکید کرده است که می بایست قانونی تصویب شود که طی آن خروج کارکنان چینی در میادین نفتی کشور ممنوع شود.

وی همچنین گفت: تصویب این قانون موجب حفظ سلامتی این کارکنان چینی و همچنین شهروندان عراقی می شود؛ شهروندانی که ممکن است پس از خروج و بازگشت چینی ها به عراق، در معرض ابتلاء به کرونا قرار گیرند.

گفتنی است، ویروس کرونا از ابتدای شیوع خود در ماه دسامبر تاکنون بیش از ۲۵ هزار نفر را در سرتاسر جهان آلوده کرده است.

تا به امروز دست کم ۲۵ کشور در جهان مواردی از ابتلاء به این ویروس را گزارش داده‌اند که این امر مقامات بهداشت و درمان در کشورهای مختلف جهان را به اعمال تدابیر حفاظتی و صدور هشدارهای مسافرتی با امید محدود کردن دامنه شیوع این بیماری وادار ساخته است.

در این میان شماری از کشورها با اعزام هواپیماهایی به چین اتباع و کارکنان رسمی خود را که در چین اقامت دارند، به طور اضطراری از این کشور خارج کرده‌اند.