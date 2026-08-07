به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن ترابی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه رباط‌کریم با تبریک روز خبرنگار، اظهار کرد: خبرنگاران و رسانه‌ها واسطه میان مردم و نظام اسلامی هستند و صداقت، مهم‌ترین ویژگی و سرمایه آنان به شمار می‌رود.

وی افزود: رسانه‌ها باید ضمن دفاع واقع‌بینانه از خدمات و دستاوردهای نظام، عملکرد مدیران و مسئولان را نیز به‌صورت منصفانه و دلسوزانه نقد کنند.

امام جمعه رباط‌کریم با اشاره به ضرورت حفظ وحدت در جامعه، تصریح کرد: دشمن پس از ناکامی در دستیابی به اهداف خود، به دنبال ایجاد اختلاف و تفرقه است، در حالی که اتحاد، قوی‌ترین سپر در برابر توطئه‌ها و تهدیدها محسوب می‌شود.

ترابی همچنین با اشاره به تحولات منطقه، تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر اقتدار و وحدت ملی، در برابر فشارها و تهدیدهای دشمن ایستادگی کرده است.