به گزارش خبرنگار مهر، سعید صفربیرانوند، ظهر جمعه، با اشاره به اجرای عملیات ایمن‌سازی خیابان غسالخانه آرامستان صالحین به رسانه‌ها اظهار داشت: این طرح در راستای ارتقای ایمنی تردد شهروندان، ساماندهی عبور و مرور خودروها و ایجاد نظم بیشتر در این محدوده اجرا شده است.

تفکیک مسیر خودرو و عابر در محدوده غسالخانه

وی افزود: در این طرح، علائم ترافیکی و بولاردهای ایمنی در خیابان غسالخانه آرامستان صالحین نصب شده تا فضای سواره‌رو و پیاده‌رو از یکدیگر تفکیک شود.

رئیس سازمان آرامستان‌های شهرداری خرم‌آباد تصریح کرد: حفاظت از عابران پیاده، افزایش ایمنی تردد، کاهش احتمال وقوع حوادث و جلوگیری از توقف و پارک غیرمجاز خودروها در محدوده ورودی غسالخانه از مهم‌ترین اهداف اجرای این طرح است.

ساماندهی تردد خودروهای خدماتی و مراجعان

صفربیرانوند با اشاره به تردد روزانه خودروهای خدماتی و مراجعان در این محدوده ادامه داد: با توجه به شرایط خاص آرامستان و حضور همزمان خودروها و عابران، ایجاد نظم در مسیرهای تردد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی بیان کرد: نصب بولاردهای ترافیکی و علائم هشداردهنده ضمن مشخص کردن محدوده‌های تردد، به کاهش بی‌نظمی‌های ترافیکی و خطرات احتمالی کمک کرده و شرایط مناسب‌تری برای تردد ایمن خودروها و شهروندان فراهم می‌کند.

تداوم اقدامات ایمن‌سازی در آرامستان‌های خرم‌آباد

رئیس سازمان آرامستان‌های شهرداری خرم‌آباد در پایان با تأکید بر استمرار اقدامات عمرانی و ایمنی در آرامستان‌ها خاطرنشان کرد: اجرای طرح‌های ایمن‌سازی و ساماندهی معابر آرامستان‌ها به‌صورت مستمر در دستور کار این سازمان قرار دارد.

وی افزود: هدف از اجرای این اقدامات، علاوه بر ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی، فراهم کردن محیطی ایمن، منظم و آرام برای شهروندان و خانواده‌های داغدار است تا مراجعه‌کنندگان بتوانند با آرامش بیشتری از خدمات این مجموعه استفاده کنند.