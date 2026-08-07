اربعین حسینی جلوه اقتدار امت اسلامی و پیام وحدت مسلمانان است

به گزارض خبرگزاری مهر، ماموستا عبدالسلام امامی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته مهاباد اظهار کرد: آیین اربعین حسینی جلوه عشق و ارادت مسلمانان به خاندان پیامبر اکرم (ص) و اهل بیت (ع) است و میلیون‌ها زائر از کشورهای مختلف با حضور در این اجتماع عظیم، پیام عدالت‌خواهی، آزادگی و ایستادگی در برابر ظلم را به جهانیان مخابره می‌کنند.

وی افزود: مشارکت گسترده اهل سنت در خدمت‌ رسانی، پذیرایی و بدرقه زائران در مرزهای باشماق مریوان و تمرچین پیرانشهر، جلوه‌ای ارزشمند از وحدت و همدلی امت اسلامی است که هر سال با حضور پرشور مردم این مناطق نمود بیشتری پیدا می‌کند.

امام جمعه مهاباد گفت: برپایی موکب‌های مردمی، ارائه خدمات فرهنگی و رفاهی و استقبال صمیمانه از زائران از سوی مردم اهل سنت، بیانگر ارادت آنان به پیامبر اسلام (ص)، اهل بیت (ع) و ارزش‌های والای اسلامی است و این همدلی، توطئه دشمنان برای ایجاد اختلاف میان مسلمانان را بی‌اثر می‌کند.

ماموستا امامی با اشاره به سالروز بمباران اتمی هیروشیما، این حادثه را یکی از تلخ‌ترین جنایت‌های تاریخ معاصر دانست و گفت: آمریکا با استفاده از سلاح کشتار جمعی، در مدت کوتاهی بیش از ۱۶۰ هزار نفر از مردم هیروشیما را کشته و زخمی کرد و سه روز بعد نیز با بمباران ناکازاکی، ده‌ها هزار نفر دیگر را به کام مرگ فرستاد.

وی افزود: مدعیان حقوق بشر و آزادی، خود عامل بزرگ‌ترین جنایت‌ها علیه بشریت هستند و استفاده از بمب اتمی علیه مردم بی‌دفاع، لکه ننگی است که هرگز از کارنامه آنان پاک نخواهد شد.

امام جمعه مهاباد در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر جایگاه انفاق، زکات و صدقه در آموزه‌های دینی اظهار کرد: کمک به نیازمندان، گره‌گشایی از مشکلات مردم و دستگیری از اقشار آسیب‌پذیر، از مهم‌ترین سفارش‌های دین اسلام است و هیچ مالی با انفاق و بخشش کاهش نمی‌یابد، بلکه خداوند برکت آن را افزایش می‌دهد.

وی با بیان اینکه پرداخت زکات موجب پاکی مال، تقویت همبستگی اجتماعی و کاهش فاصله طبقاتی می‌شود، افزود: صدقه نیز علاوه بر آثار معنوی، موجب آرامش روحی، دفع بلا و جلب رحمت الهی خواهد شد.

ماموستا امامی خاطرنشان کرد: انسان‌های نیکوکار و بخشنده در دنیا از برکات الهی بهره‌مند می‌شوند و در آخرت نیز مشمول رحمت و عنایت پروردگار خواهند بود و انفاق در راه خدا از بهترین سرمایه‌گذاری برای سعادت ابدی انسان به شمار می رود.