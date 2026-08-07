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۱۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۱۳

وحدت و اقتدار راهبرد عبور از تهدیدهای دشمن است

وحدت و اقتدار راهبرد عبور از تهدیدهای دشمن است

ارومیه - امام جمعه خوی حفظ وحدت ملی، تقویت خودباوری، صیانت از سرمایه‌های ملی را از مهم‌ترین نیازهای کشور دانست و گفت: راه عبور از تهدیدهای دشمن، حرکت در چارچوب اقتدار پایدار و هوشمند است.

به گزارش خبرگزاری مهر،حجت‌الاسلام والمسلمین حجت قاسم‌خانی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه خوی با گرامیداشت سالروز شهادت محمود صارمی و روز خبرنگار، با قدردانی از تلاش اصحاب رسانه، به پیام نوروزی رهبر معظم انقلاب خطاب به رسانه‌ها اشاره کرد و گفت: رسانه‌های داخلی باید مراقب باشند با پرداختن به نقاط ضعف، زمینه تحقق اهداف دشمن در خدشه به وحدت ملی و امنیت کشور را فراهم نکنند.

وی با اشاره به نقش دولت در مدیریت جنگ با دو ابرقدرت جهانی، افزود: رسانه‌های رژیم صهیونیستی نیز اذعان کردند که پل‌ها، دکل‌های مخابراتی، شهرهای موشکی، زیرساخت‌های برق و آب و خدمات امدادی و شهری در کوتاه‌ترین زمان ممکن بازسازی و به مدار خدمت بازگشت.

امام جمعه خوی گفت: ناسپاسی است که این خدمات در زیر آتش سنگین دشمن بیان نشود و آیندگان عظمت این مقطع تاریخی را بهتر درک خواهند کرد.

حجت‌الاسلام قاسم‌خانی با اشاره به فرارسیدن ایام شهادت پیامبر اکرم (ص)، امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا (ع)، حدیثی از پیامبر اسلام (ص) درباره سه درخواست از خداوند را تشریح کرد و اظهار داشت: بر اساس این روایت، رفاه و امنیت در گرو وحدت و انسجام امت اسلامی است و اگر جامعه دچار اختلاف شود، امنیت و رفاه نیز از میان خواهد رفت.

وی افزود: تاریخ نشان داده است که مهم‌ترین راهبرد قدرت‌های استعماری، «تفرقه بینداز و حکومت کن» بوده و هیچ دشمن خارجی بدون اختلاف داخلی نمی‌تواند بر ملتی مسلط شود.

امام جمعه خوی سپس به آنچه دو «گفتمان انحرافی» در فضای سیاسی و رسانه‌ای کشور خواند، پرداخت و گفت: گفتمان «بدیم بره» معتقد به عقب‌نشینی از مواضع، رها کردن دستاوردهای هسته‌ای، جبهه مقاومت و اهرم‌های راهبردی کشور است و گفتمان «دادیم رفت» نیز با حس بازندگی، مدام از نابودی دستاوردهای انقلاب سخن می‌گوید.

وی ادامه داد: نتیجه مشترک این دو نگاه، ارائه تصویری ضعیف از ایران، تضعیف خودباوری ملی و القای شکست‌پذیری کشور در برابر دشمن است؛ در حالی که واقعیت‌های میدانی چنین تصویری را تأیید نمی‌کند.

حجت‌الاسلام قاسم‌خانی با تأکید بر اینکه راه صحیح، «گفتمان اقتدار پایدار و هوشمند» است، گفت: این گفتمان بر قدرت درون‌زای ملت، تحلیل واقع‌بینانه از دشمن، کنشگری فعال و استفاده همزمان از قدرت، دیپلماسی، امنیت، معیشت و عدالت استوار است.

وی تصریح کرد: در این نگاه، انرژی هسته‌ای سرمایه ملی و پشتوانه دیپلماسی عزتمندانه است، جبهه مقاومت بخشی از عمق راهبردی ایران به شمار می‌رود، تنگه هرمز اهرمی برای تأمین منافع ملی و بازدارندگی است و دیپلماسی نیز به معنای تثبیت دستاوردها از موضع قدرت خواهد بود.

امام جمعه خوی با اشاره به تحولات منطقه گفت: آمریکا در مقایسه با جنگ‌های گذشته اکنون با گذشت ماه‌ها به اهداف خود نرسیده و همزمان گزارش‌هایی از کاهش تجهیزات و نیروهای نظامی این کشور در برخی پایگاه‌های منطقه منتشر شده است.

وی افزود: امنیت، معیشت، پیشرفت و عدالت باید همزمان دنبال شود و هیچ‌یک نباید قربانی دیگری شود.

حجت‌الاسلام قاسم‌خانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برخی تهدیدها درباره حمله زمینی و تعرض به جزایر و مرزهای ایران، گفت: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با بهره‌گیری از تجهیزات و توانمندی‌های دفاعی، آمادگی کامل دارند و اگر آمریکا یا هر مزدوری به خاک ایران تعرض کند، پاسخ قاطع دریافت خواهد کرد.

وی همچنین با اشاره به تهدیدهای آمریکا علیه زیرساخت‌های انرژی و صنعتی ایران اظهار کرد: اجرای چنین تهدیدی برای آمریکا و متحدانش پرهزینه‌ترین و دشوارترین گزینه خواهد بود، زیرا حمله به زیرساخت‌های ایران موجب انسجام بیشتر مردم می‌شود، در حالی که آسیب به زیرساخت‌های کشورهای متجاوز، آنان را با بحران‌های داخلی روبه‌رو خواهد کرد.

کد مطلب 6910360

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