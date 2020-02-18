به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد دژپسند در حاشیه جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش‌خصوصی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه خزانه دولت از افزایش نرخ ارز بهره‌مند نمی‌شود، گفت: حتی اگر ارز دولتی داشته باشیم و بخواهیم بفروشیم، این نرخ در بازار نیما تعیین می‌شود که ارتباط زیادی به بازار آزاد ندارد؛ بنابراین دولت از افزایش قیمت ارز منتفع نمی‌شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه بهترین شرایط برای ارز، ثبات آن در یک دامنه قابل قبول است، خاطرنشان کرد: دولت منفعتی از بابت افزایش قیمت دلار ندارد و گرانی آن را هم دنبال نمی‌کند.

وی با بیان اینکه افزایش نرخ ارز مشکلاتی را برای دریافت‌کنندگان تسهیلات از صندوق توسعه ملی به وجود آورده است، افزود: بر این اساس، مقرر شد تا کارگروهی تشکیل شود که تسهیلات را طبقه‌بندی کرده و مشخص نماید دریافت‌کنندگان این تسهیلات چه نوع محصولی را تولید کرده‌اند؛ به این معنا که اگر محصول تولیدی آنها تحت نظارت دولت و ستاد تنظیم بازار است یا محصولی صادراتی باشد در شرایط آن تجدیدنظر خواهد شد.

دژپسند خاطرنشان کرد: در قانون اشاره‌ای نشده که در شرایط اضطرار چگونه باید این تسهیلات بازپرداخت شود، به همین دلیل مجلس این موضوع را در دستور پیگیری دارد تا اگر نیاز باشد مصوبه‌ای در این حوزه داشته باشد.

وزیر اقتصاد در خصوص بازگشت ارز صادراتی گفت: میزان بازگشت ارز حاصل از صادرات از ابتدای امسال تا کنون ۲۲ میلیارد دلار بوده است؛ ضمن اینکه در سال گذشته مشکلاتی در بازگشت ارز حاصل از صادرات وجود داشته که تا حدود زیادی حذف شده است؛ بنابراین دولت تصمیم گرفت تا استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات را موکول به بازگشت ارز حاصل از صادرات کند.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا افزایش قیمت ارز به دلیل پرداخت حقوق کارمندان دولت اتفاق افتاده است، گفت: نمی‌دانم چرا این موضوع را به حقوق و مزایای کارکنان دولت نسبت می‌دهند؛ اما اگر این مسأله عاملی برای کاهش قیمت ارز شود ما نگران نیستیم.

دژپسند همچنین در رابطه با اخذ مالیات بر معاملات کلان ارز اظهار داشت: ما از مالیات برای درآمدهایی که در بازارها اختلال ایجاد می‌کند استفاده کرده و برای کسانی که در این بازار فعالیت داشته و درآمدهای بالا دارند از اهرم مالیات استفاده کنیم البته نحوه اخذ مالیات از این افراد را سازمان مالیاتی به موقع اعلام می‌کند.

وزیر امور اقتصاد و دارایی همچنین در رابطه با بسته رونق تولید بیان داشت: این بسته در حال عملیاتی شدن است؛ بنابراین یکی از اقدامات در این خصوص این بود تا افرادی که مالیات معوق دارند را حمایت کنیم؛ بدین ترتیب که مقرر شد تا افرادی که مالیات معوق دارند اگر تا تاریخ ۳۰ مهر اصل مالیات خود را بپردازند ۱۰۰ درصد جرایم تأخیر آنها بخشوده شود.

وی گفت: اگر کسی بعد از این تاریخ اقدام به پرداخت مالیات کند مشمول تخفیف جرایم می‌شود اما درصدی از آن بخشودگی کاهش می‌یابد که این سیاست باعث شد ۱۰ هزار میلیارد تومان درآمد ما در زمینه مالیات افزایش یابد و همچنین دغدغه تولیدکنندگان و مؤدیان مالیاتی حل شد.

دژپسند با بیان اینکه در حال حاضر ۵۵ درصد واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای و مواد اولیه در کریدور سبز به کشور وارد می‌شود، گفت: واردات این کالاها حداقل توقف در گمرکات را دارد.

وی در مورد تأثیر FATF بر افزایش قیمت ارز گفت: جلسه FATF فردا برگزار می‌شود و افزایش قیمت ارز هیچ ربطی به این موضوع ندارد.

دژپسند همچنین در زمینه ترخیص خودروهای مانده در گمرکات اظهار داشت: مصوبه‌ای در این خصوص ابلاغ شده از سوی دولت، و مصوبه جدیدی نبوده و بر اساس آن مصوبه روند ترخیص خودروها در جریان است؛ بنابراین خودروهایی که در محاکم قضائی مشکل داشته‌اند و مشکل آنها برطرف شده؛ بر اساس همان مصوبه در حال ترخیص از گمرکات هستند و مشمول خودروی جدیدی نمی‌شوند.