آغاز چهارمین دور انتخاب زنان کارآفرین برتر با رای مردم

به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت روز ملی کارآفرینی چهارمین دور انتخاب مردمی زنان کارآفرین برتر با رای مردم و جوامع محلی در روز ۲۹ بهمن آغاز می‌شود.

این طرح از اسفند ۱۳۹۷ با ایجاد سامانه انتخاب برترین کارآفرینان زن بر روی سایت معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده آغاز به کار کرد. نتیجه این انتخاب تاکنون در اردیبهشت، شهریور و دی ماه ۱۳۹۸ معرفی ۶۰ بانوی کارآفرین روستاها و شهرهای کشور بوده که در همین سایت اطلاع رسانی شده است.

مدت زمان رای دهی در دور چهارم ۲۰ روز، از تاریخ ۹۸/۱۱/۲۹ است. به علاوه از آنجایی که افراد جدید پس از خروج افراد برگزیده دوره‌های قبل به فهرست اضافه شده‌اند، به منظور رعایت عدالت در احتساب آراء (میان کسانی که از دوره‌های قبل دارای رای هستند و افراد جدیدالورود که فاقد رای هستند) در ۱۰ روز اول، فقط رای دهی به افراد جدید امکان پذیر است و در ۱۰ روز دوم، امکان رای دهی برای تمام اسامی کارآفرینان حاضر در سامانه وجود دارد. پایان رای دهی روز ۱۹ اسفند خواهد بود.

علاقمندان می‌توانند از میان ۱۱۰ کارآفرین معرفی شده در سامانه حداکثر به ۱۰ نفر رای بدهند.

برای ثبت رای خود نیز ابتدا وارد سایت معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده شوید و روی منوی انتخاب زنان کارآفرین برتر کلیک کنید. توجه داشته باشید که فیلتر شکن گوشی خاموش و هم چنین سرعت اینترنت بالا باشد، حتماً صفحه کلید گوشی انگلیسی باشد. شما می‌توانید برای انتخاب و پیدا کردن نام فرد مورد نظر خود روی گزینه «رای می‌دهم» کلیک کنید و سپس از طریق قسمت جستجو در بالای صفحه اقدام به انتخاب کنید و بعد از باز شدن قسمت اطلاعات شخص مورد نظر، ابتدا کد امنیتی را در کادر مشخص شده وارد کرده، سپس روی گزینه «رای می‌دهم» کلیک کنید، در این مرحله شماره تلفن همراه خود را وارد کنید و منتظر دریافت کد اعتبار سنجی شوید. این مرحله قدری زمان نیاز دارد که امیدواریم شکیبا باشید. کد دریافتی را در محل مخصوص وارد کنید و روی گزینه ارسال کلیک نمائید، منتظر ثبت رای خود باشید.

در ۱۰ روز نخست این دوره فقط می‌توانید به گزینه‌های جدید که با رنگ سفید مشخص شده‌اند، رای دهید. پس از پایان یافتن ده روز اول، رای دهی به تمامی ۱۱۰ نفر امکان پذیر است.

برای شرکت در دور چهارم این انتخاب مردمی می‌توانید وارد لینک www.women.gov.ir/vote شوید.