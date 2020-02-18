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۲۹ بهمن ۱۳۹۸، ۱۷:۲۲

کشتی قهرمانی آسیا - هند؛

پژمان پشتام به مدال نقره بسنده کرد

پژمان پشتام به مدال نقره بسنده کرد

فرنگی کار وزن ۷۷ کیلوگرم تیم ملی کشتی ایران با شکست در دیدار فینال رقابتهای قهرمانی آسیا به مدال نقره رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، پژمان پشتام عصر امروز در دیدار فینال وزن ۷۷ کیلوگرم کشت فرنگی قهرمانی آسیا که در دهلی نو هندوستان در جریان است به مصاف تمرلان شادوکایف  از قزاقستان رفت. نماینده کشورمان در این دیدار با نتیجه ۱۰ بر یک شکست خورد و به مدال نقره بسنده کرد.

پشتام صبح امروز در دور نخست با نتیجه ۳ بر یک از سد بهزاد عمراف از ازبکستان گذشت وی در دور بعد با نتیجه ۹ بر صفر مصلح الدین اوروکوف از تاجیکستان را مغلوب کرد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. وی در این مرحله در مصاف با رنات الیاز اولو از قرقیزستان با نتیجه ۵ بر صفر پیروز و به دیدار فینال راه یافت.

کد مطلب 4856333

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