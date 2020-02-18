پژمان پشتام به مدال نقره بسنده کرد

به گزارش خبرنگار مهر، پژمان پشتام عصر امروز در دیدار فینال وزن ۷۷ کیلوگرم کشت فرنگی قهرمانی آسیا که در دهلی نو هندوستان در جریان است به مصاف تمرلان شادوکایف از قزاقستان رفت. نماینده کشورمان در این دیدار با نتیجه ۱۰ بر یک شکست خورد و به مدال نقره بسنده کرد.

پشتام صبح امروز در دور نخست با نتیجه ۳ بر یک از سد بهزاد عمراف از ازبکستان گذشت وی در دور بعد با نتیجه ۹ بر صفر مصلح الدین اوروکوف از تاجیکستان را مغلوب کرد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. وی در این مرحله در مصاف با رنات الیاز اولو از قرقیزستان با نتیجه ۵ بر صفر پیروز و به دیدار فینال راه یافت.