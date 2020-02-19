افزایش جمعیت دام مولد در ۲ سال اخیر/تولید محصولات دامی رشد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، مرتضی رضایی در رابطه با کاهش جمعیت و تولیدات دام کشور اظهار کرد: با بررسی‌های انجام‌شده از آمار جمعیت و تولیدات دام کشور و با استناد به آمار ارائه‌شده از مرکز آمار ایران، از سال ۱۳۹۶ تاکنون، نه‌تنها هیچ‌گونه کاهشی در جمعیت دام کشور گزارش نشده، بلکه افزایش جمعیت را در دام مولد و تولیدات دامی داشته‌ایم.

وی با اشاره به اینکه این معاونت برای ارائه آمار لحظه‌ای از میزان جمعیت، سطح فعالیت و تولیدات دام بزرگ و کوچک فاقد سامانه‌ی پایش و رصد واحدهای دامداری در کشور است، ادامه داد: البته در سال‌های اخیر طی هماهنگی‌های به‌عمل‌آمده، اداره ارتباطات و اطلاعات وزارت جهاد کشاورزی، سامانه پنجره واحد کشاورزی را جهت دست‌یابی به آمار به‌روز، طراحی و راه‌اندازی کرده است اما در حال حاضر اطلاعات جانمایی شده در این سامانه به‌روز قابل‌ارائه نیست.

معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به دوره‌ای بودن فعالیت در واحدهای پرواربندی کشور، تصریح کرد: طبیعتاً کل این واحدها نمی‌توانند در طول سال فعال و دارای دام پروار باشند.

وی افزود: به‌عبارت‌دیگر پرواربندان با توجه به شرایط قیمت بازار و بسیاری از متغیرهای دیگر برای تکمیل و یا ایجاد ظرفیت مجدد تصمیم‌گیری می‌کنند.

رضایی ادامه داد: شرایط موجود بازار، بعضاً مانع عرضه دام پایه پروار از واحدهای دام داشتی به واحدهای پرواربند می‌شود و پرورش‌دهندگان دام داشتی، خود اقدام به پروار دام‌های پایه پروار می‌کنند بنابراین امکان غیرفعال بودن واحدهای پرواربندی کشور از ۲۵ تا ۳۶ درصد در سال وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه صدور پروانه‌های تأسیس و بهره‌برداری پرورش دام کوچک و بزرگ در کشور منع قانونی ندارد، عنوان کرد: امکان عدم تکمیل واحدهای تأسیس‌شده درگذشته، وجود دارد و بعضاً واحدها به دلایل مختلف ازجمله فوت، مدیریت غیراقتصادی و توان رقابت، از چرخه تولید خارج و غیرفعال می‌شوند.

رضایی افزود: با استناد به آمار مرکز آمار ایران از گاوداری‌های صنعتی کشور در سال ۱۳۹۵، ۲۹ درصد از تعداد پرواربندی‌های کشور در آن سال غیرفعال گزارش شده اما آمار صدور مجوز و تعداد پروانه‌های بهره‌برداری پرواربندی از سال ۱۳۹۶ تاکنون نشان می‌دهد به ظرفیت کل ۲۷۵ هزار رأس دام سنگین رسیده‌ایم که بیانگر روند توسعه پرورش دام در استان‌های مختلف کشور است.

معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی تأکید کرد: ارائه برنامه‌ها و سیاست‌های این معاونت جهت احداث واحدهای جدید متناسب با امکانات و منابع موجود متقاضیان، کمک مؤثری در جلوگیری از اتلاف منابع و پایداری تولید در این بخش کرده است.

رضایی گفت: نقش اتحادیه‌ها و تشکل‌های صنفی به‌عنوان مسئولین ساماندهی و انسجام بازار و چرخه تولید بسیار حائز اهمیت است اما به دلیل عدم توانمندی در ارائه خدمات مناسب باهدف کنترل و تسلط بر بازار، این تشکل‌ها موفقیت چشم‌گیری نداشتند.

وی افزود: این معاونت در طی سالیان اخیر اقدام به ایجاد و توسعه زنجیره‌های تولید و عرضه محصولات دامی، با بهره‌گیری از ظرفیت تشکل‌های موجود در کشور کرده که از این طریق فعالیت‌های مرتبط با واسطه‌گری‌های غیرضروری را از چرخه تولید و عرضه محصولات دامی حذف کند.

معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: با استفاده از این راهبرد، امکان افزایش درآمد تولیدکنندگان، کاهش قیمت تمام‌شده و کاهش هزینه حاشیه بازار امکان‌پذیر شده و همچنین با استحصال سود منطقی تولیدکنندگان؛ محصولات نیز باقیمت مناسب در اختیار مصرف‌کنندگان قرار خواهد گرفت.