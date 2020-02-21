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۲ اسفند ۱۳۹۸، ۸:۳۳

استاندار ایلام رأی خود را به صندوق انداخت

استاندار ایلام رأی خود را به صندوق انداخت

ایلام-قاسم سلیمانی دشتکی استاندار ایلام رأی خود را در انتخابات مجلس شورای اسلامی به صندوق انداخت.

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی دشتکی استاندار ایلام صبح جمعه با حضور در شعبه ۶۸ مدرسه توحید شهر ایلام رای خود را در انتخابات مجلس شورای اسلامی به صندوق انداخت.

استان ایلام دارای سه کرسی در مجلس شورای اسلامی است که دو کرسی آن متعلق به حوزه شمالی شامل شهرستان‌های ایلام، سیروان، چرداول، هلیلان، ایوان، مهران و ملکشاهی است و یک کرسی متعلق به حوزه جنوبی شامل شهرستان‌های دهلران، دره شهر، بدره و آبدانان است.

۲۷ نفر در حوزه شمالی و ۱۸ نفر در حوزه جنوبی در انتخابات مجلس در استان ایلام به رقابت خواهند پرداخت.

کد مطلب 4858169

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