به گزارش خبرنگار مهر، علی القاصی دادستان تهران امروز پس از حضور در شعبه اخذ رأی حسینیه ارشاد در جمع خبرنگاران اظهار داشت: یکی از عرصه‌هایی که حضور مردم، دشمن را دچار یاس و ناامیدی می‌کند، انتخابات است.

وی ادامه داد: مردم ما با حضور خود در انتخابات نشان دادند که از شعور و بینش سیاسی و دشمن شناسی بسیار بالایی برخوردار هستند.

دادستان تهران تصریح کرد: مردم با حضور خود به دشمنان اعلام کردند که نقشه‌ها و توطئه‌های آنان تأثیری در اراده شأن ندارد و کماکان در دفاع از این انقلاب و نظام در صحنه هستند و با حضور خود نظام مقدس جمهوری اسلامی را تثبیت می‌کنند.

القاصی بیان کرد: مردم با حضور خود در صحنه‌های مختلف نشان می‌دهند که مدافع ارزش‌ها و منافع ملی هستند و با این حضور خود توطئه‌های دشمنان را نقش بر آب کردند و در نتیجه بیعت مجدد خود با آرمان‌های امام راحل و مقام معظم رهبری را به اثبات رساندند.

دادستان تهران تصریح کرد: حضور باشکوه مردم در انتخابات بیانگر این است که اعمال تحریم‌های شیطان بزرگ و ایادی اش علیه مردم ایران هیچگونه اثری نداشته است چرا که دشمنان تحریم‌ها را علیه مردم ما اعمال کردند تا مردم نسبت به نظام جمهوری اسلامی و مسئولان بدبین شده و از آنان جدا شوند اما راه به جایی نبردند.

وی تاکید کرد: مردم خودشان نظام جمهوری اسلامی را به وجود آورده اند و پای آن می‌مانند و قطعاً برای حفظ و تداوم آن با تمام وجود در صحنه خواهند بود.