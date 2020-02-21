امام جمعه ایلام رأی خود را به صندوق انداخت

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام الله کریمی تبار نماینده ولی فقیه در استان ایلام صبح جمعه در شعبه شماره ۶۸ واقع در مدرسه توحید شهر ایلام رای خود را به صندوق انداخت.

استان ایلام دارای سه کرسی در مجلس شورای اسلامی است که دو کرسی آن متعلق به حوزه شمالی شامل شهرستان‌های ایلام، سیروان، چرداول، هلیلان، ایوان، مهران و ملکشاهی است و یک کرسی متعلق به حوزه جنوبی شامل شهرستان‌های دهلران، دره شهر، بدره و آبدانان است.

۲۷ نفر در حوزه شمالی و ۱۸ نفر در حوزه جنوبی در انتخابات مجلس در استان ایلام به رقابت خواهند پرداخت.

۴۵۰ هزار نفر از جمعیت استان واجد شرایط رای دادن هستند و ۵۵۳ شعبه اخذ رای در ایلام مستقر شده است.