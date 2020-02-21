به گزارش خبرنگار مهر، دراگان اسکوچیچ بعد از انتخاب و معرفی به عنوان سرمربی تیم ملی فوتبال ایران ملاقات با لژیونرهای فوتبال ایران و زیر نظر گرفتن مسابقات آنها را آغاز کرده است.

اسکوچیچ که هفته گذشته دیدارهای استقلال و پرسپولیس را در کویت و امارات در لیگ قهرمانان آسیا از نزدیک تماشا کرده بود، به بلژیک سفر کرد.

بلژیک از جمله کشورهایی است که بیشترین بازیکن ایرانی را در لیگ خود دارد. امید ابراهیمی و سعید عزت اللهی در تیم یوپن، علی قلی زاده، یونس دلفی و کاوه رضایی در تیم شارلوا و میلاد محمدی در تیم خنت بلژیک بازی می کنند.

اسکوچیچ در سفر خود به بلژیک ابتدا دیداری با عزت اللهی و ابراهیمی انجام داد و با کادر فنی یوپن هم در ارتباط با این دو بازیکن ایرانی گفتگو کرد.

عزت اللهی مدت زیادی است که برای تیم یوپن بازی نکرده و در این تیم به نیمکت نشین و سکونشین تبدیل شده است.