اثر هنری حقیقی باید درکنار زیبایی ظاهری بدنبال هدایت انسان باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین محمد جواد رنجبر در آئین اختتامیه هشتمین سوگواره عاشورایی عکس و پوستر و دومین فراخوان نشان هیأت که در یادمان شهدای انقلاب اسلامی واقع در سرچشمه تهران برگزار شد، با اشاره به اینکه امسال درخت سوگواره‌های عکس و پوستر هیأت هشت ساله شد، اظهار کرد: امسال این نوید به ما داده شد که این نهال سوگواره پس از گذشت هشت سال اکنون به درختی تنومند تبدیل شده است.

وی با بیان اینکه سوگواره‌های متعددی در سطح کشور وجود دارد ولی پس از یکی دو سال متوقف خواهند شد، عنوان کرد: زمانی که رتبه برتر ما در سال‌های گذشته از روستاهای دور افتاده جنوب کشور بودند این دلگرمی به ما داده شد که فضا را از قم، تهران و کلان شهرها خارج کرده و به تمام کشور صادر کرده‌ایم.

دبیر هشتمین سوگواره عاشورایی پوستر هیأت با اشاره به اینکه امسال پس از گذشته سه سال دومین فراخوان نشان هیأت برگزار شد، مطرح کرد: یکی از اهداف ما در فراخوان‌ها ایجاد سند هویتی برای هیأت‌های مذهبی است و چاپ آن در کتاب‌ها می‌تواند این سند را برای آیندگان به یادگار باقی بگذارد.

وی با بیان اینکه علاوه بر هدف جمع آوری نشان هیأت، هدف تولید آن را نیز داشتیم، خاطرنشان کرد: پویش نذر نشان هیأت نیز همزمان راه اندازی شد و گرافیست می‌تواند با زمانی‌که برای طراحی این نشان می‌گذارد جهاد در راه خدا انجام دهد.

حجت الاسلام والمسلمین رنجبر با اشاره به اینکه از ۶۳ اثری که برای کتاب فراخوان نشان دوم انتخاب شد ۳۰ اثر برای نذر نشان هیأت بوده است، تصریح کرد: تلاش کردیم فضا را یک فضای صرفا سفارشی و خشک خارج کنیم؛ ۸۰۰ اثر برای فراخوان نشان ارسال شد که ۳۰۰ اثر آن برای پویش نذر نشان بود.

وی با بیان اینکه ۹۳۹ اثر پوستر به دبیرخانه سوگواره ارسال شد، یادآور شد: پوستر مدنظر ما پوستری است که برای عزاداری و یا مراسمات جشن مخاطبین را به هیأت دعوت کند.

دبیر هشتمین سوگواره عاشورایی پوستر هیأت با اشاره به اینکه ۶۲ اثر برای چاپ در کتاب سوگواره هشتم انتخاب شدند، بیان کرد: بیش از چهار هزار و ۹۰۰ اثر به دبیرخانه سوگواره عکس هیأت ارسال شد که بیش از هزار ۹۰۰ اثر پذیرفته و ۹۲ اثر نیز شایسته نشر در کتاب عکس هیأت شناخته شد.

وی ادامه داد: آقایان مسعود نجابتی، محمدعلی کشاورز، محمد حسین صلواتیان و محمدرضا میری داوران بخش پوستر، مسعود نجابتی، پویان و محمد علی کشاورز اساتید بخش نشان و همچنین سید عباس میرهاشمی، مجید دوخته‌چی زاده، اسماعیل داوری و عبدالحسین بدرلو داوری بخش عکس را بر عهده داشته‌اند.

حجت الاسلام والمسلمین رنجبر در پایان ابراز داشت: امیدواریم تمام تلاش‌هایی که در این راستا انجام می‌شود مورد رضایت خداوند و اباعبدالله قرار بگیرد چراکه تمام فعالیت ما در همین محور انجام می‌شود.

در ادامه مراسم، حجت الاسلام والمسلمین محسنی با اشاره به اینکه باید نسبت هنر با حقیقت اهل بیت(ع) را پیدا کنیم، اظهار کرد: تصور اختصاص اهل بیت(ع) تنها برای شیعیان و مسلمانان یک تصور اشتباه است.

وی با بیان اینکه اولین چیزی که خلق می‌شود باید در نوع خودش بهترین و کاملترین باشد، عنوان کرد: نور نخستی که در عالم خلق شده است نور کامل و وجود پیامبر اکرم(ص) است و از آن نور واحد پنج تن خلق شده‌اند.

سخنران آئین اختتامیه هشتمین سوگواره عاشورایی عکس و پوستر هیأت با اشاره به اینکه این نور واحد عالم را برای رشد تمام انسان‌ها آماده کرده است، مطرح کرد: انسان‌ها به اراده خودشان در دنیا هرچقدر به این نور واحد نزدیک باشند به سعادت رسیده و هرچقدر از این نور دور باشند به جهنم نزدیک‌تر شده‌اند.

وی با بیان اینکه فعالیت در دستگاه اهل بیت(ع) اهمیت بسیار زیادی دارد، خاطرنشان کرد: از نخستین وصی خداوند تا آخرین وصی در مقابل طاغوت قد علم کردند و یکی پس از دیگری در این مسیر به شهادت رسیدند.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی با اشاره به اینکه امام حسین(ع) در روز عاشورا با بشریت اتمام حجت کردند، تصریح کرد: در این راه باید از دنیا، خانواده و بهترین یاران گذشت کرد تا به آگاهی رسید چراکه برای رسیدن به سعادت راهی جز آگاهی داشتن وجود ندارد.

وی با بیان اینکه این راه سراسر راه نور است، یادآور شد: اهل بیت(ع) تمام وجود خود را فدای راهی کردند که زمینه‌ساز رشد و تعالی انسان‌ها باشد و اگر به زندگی آن‌ها دقت کنیم سراسر حماسه است.

سخنران آئین اختتامیه هشتمین سوگواره عاشورایی عکس و پوستر هیأت با اشاره به اینکه اثر هنری حقیقی باید درکنار زیبایی ظاهری بدنبال هدایت انسان باشد، بیان کرد: هر اثر دیگری که در راستا معارف و رسالت اهل بیت(ع) نباشد، هنر نیست هرچند که از زیبایی‌های ظاهری نیز برخوردار باشد.

وی اضافه کرد: فعالیت در این عرصه و تمام هنرمندانی که در این حوزه فعالیت می‌کنند باید بدانند که در مسیر اهل بیت(ع) گام برداشتند که از ارزش و اهمیت بسیاری برخوردار است.

سپس کشاورز با اشاره به اینکه نیت یکی از ضروریات تولید یک اثر موثر است، اظهار کرد: اگر هنرمند بخواهد اثری که طراحی می‌کند تاثیرگذاری لازم را در مخاطب داشته باشد باید از درون پاک جوشیده باشد.

وی با بیان اینکه چندین سال است که سوگواره‌های متعددی با عناوین مختلف در این حوزه برگزار می‌شود، عنوان کرد: طبیعتا انتظار می‌رود با گذشت این مدت و این گونه سوگواره‌ها شاهد یک پیشرفت کیفی در آثار باشیم که خوشبختانه اگر منصفانه به آثار نگاه کنیم درخواهیم یافت که در ظاهر و محتوا شاهد تنوع بوده و پیشرفت حاصل شده است.

یکی از اساتید هشتمین سوگواره عاشورایی عکس و پوستر هیأت با اشاره به اینکه البته این مقدار پیشرفت برای نظام اسلامی قابل قبول نیست، مطرح کرد: باید آسیب‌شناسی لازم در این حوزه انجام شود تا بتوانیم مشکلات را برطرف کنیم.

وی با بیان اینکه آثار هنوز ظرفیت نظام اسلامی را پیدا نکرده است، خاطرنشان کرد: البته گاهی نیز آثار فاخری تولید می‌شود و مانند ستاره‌ای در آسمان می‌درخشد و پس از مدتی گم خواهد شد و منتظر خواهیم ماند تا ستاره و اثر بعدی بدرخشد.

استاد کشاورز با اشاره به اینکه امیدواریم ستاره‌های درخشان عالم هنر تکرار شوند، تصریح کرد: برای این منظور نیز نیازمند یک رشد و پیشرفت قبلی هستیم که نخستین مرحله آن خودسازی است.

وی با بیان اینکه در تاریخ هنر هیچ هنرمندی زیر سایه حمایت دولت‌ها رشد نکرده است، یادآور شد: هنرمند باید از درون خود جوشش داشته باشد و شاید در این مسیر دولت‌ها نیز حمایت‌هایی انجام دادند؛ باید انتظارات از دیگران را کم کرد و بیشتر خود هنرمند تلاش داشته باشد.

یکی از اساتید هشتمین سوگواره عاشورایی عکس و پوستر هیأت با اشاره به اینکه بیشتر کارها مشابه به هم و تحت تاثیر دیگر آثار بودند، بیان کرد: نمونه‌های درخشان و ستاره‌هایی که بتوانند خودنمایی کنند در این دو مسیر نداشتیم؛ بخش قابل توجهی از آثار قابل قبول بودند ولی برای اینکه در مسیر تراز نظام اسلامی قرار بگیریم باید مسیر طولانی طی کنیم.

وی با بیان اینکه تولید یک اثر هنری فقط در رعایت اصول هنرهای تجسمی خلاصه نمی‌شود، ابراز کرد: بنیان اثر نیازمند تعلیم و تربیت شخصیت درونی و عارفانه است که هنرمندان باید آن را دنبال کنند تا به آن برسند.

استاد کشاورز با اشاره به اینکه ایده‌های جذاب برای مخاطب در میان آثار کم بودند، تاکید کرد: البته این مطالب برای ایجاد یاس و ناامیدی نیست بلکه بدین منظور است که هنرمندان از دامنه‌ها عبور کرده تا بتوانند به غله‌های موفقیت برسند.

وی با بیان اینکه دانشگاه‌ها نمی‌توانند همه آن چه بیان می‌شود را ارائه دهند، اضافه کرد: هنرمندان باید خودشان به دنبال پیشرفت باشند تا بتوانند در این مسیر رشد داشته باشند.

یکی از اساتید هشتمین سوگواره عاشورایی عکس و پوستر هیأت با اشاره به اینکه حضور یک اثر در نمایشگاه و کتاب به معنای قبول کامل آن اثر نیست، اظهار داشت: در دو مقوله پوستر و نشان هنرمندان باید تلاش خود را بیشتر کنند تا آثار از کیفیت بیشتری برخوردار شود.

وی با بیان اینکه آثار برای ماندگار شدن باید یک پیشینه قوی و تفکر داشته باشند، ادامه داد: در میان آثار این دوره از سوگواره نیز چنین آثاری وجود داشتند ولی انتظار ما تعداد بیشتری از این آثار بود.

در پایان سید عباس میرهاشمی با اشاره به اینکه برای برگزاری یک سوگواره مراحل مختلفی باید پیموده شود، اظهار کرد: این سوگواره با هدف عمق بخشی به نفس واقعه عاشورا طراحی شده است.

وی با بیان اینکه آثار سطحی در این حوزه که یک ظرفیت عظیم است ایجاد نگرانی کرده است، مطرح کرد: آثاری که بتواند جریان و تفکر ایجاد کند را یک اثر مطلوب می‌نامند ولی متاسفانه کمیت این آثار قابل توجه نیست.

میرهاشمی با اشاره به اینکه رواج سطحی نگری در جامعه هنرمندان را نیز با خود درگیر کرده است، عنوان کرد: آثاری که تولید می‌شود طبیعتا اگر با تفکر و تعقل باشد جایگاه بسیار خوبی پیدا می‌کند.

وی با بیان اینکه آثار با فریم‌های متفاوت ولی در یک نگاه بودند، خاطرنشان کرد: باید تحولاتی رقم بخورد تا بتوانیم شاهد آثار فاخر در عرصه عاشورا و هیأت باشیم؛ پیام اصلی‌ترین موضوع این عرصه است و ما اگر بخواهیم این پیام را در آثار خود داشته باشیم باید کنکاش لازم را داشته باشیم. هنرمند باید همیشه خود را باور داشته باشد و با این باور وارد دنیایی شود که بتواند تاثیرگذاری لازم را برای مخاطبین داشته باشد.