به گزارش خبرنگار مهر، محمد ایمانی ظهر امروز در نشست خبری اظهار داشت: ۲۳ فرآیند از مجموع ۲۵ فرآیند رأی گیری به صورت الکترونیک برگزار می‌شود.

وی افزود: در دوره قبلی که انتخابات شوراهای اسلامی برگزار شد در سه شهرستان اسلام آباد غرب، جوانرود و کنگاور شاهد برگزاری انتخابات به صورت کاملاً الکترونیکی بودیم.

رئیس کمیته فناوری اطلاعات ستاد انتخابات استان کرمانشاه گفت: در انتخابات فعلی بخشی از فرآیند از جمله احراز هویت افراد به صورت الکترونیکی برگزار می‌شود.

ایمانی در پاسخ به اینکه با وجود تجربه انتخابات تمام الکترونیک چرا در این دوره شاهد این امر در استان نبودیم، گفت: شورای نگهبان و وزارت کشور در این خصوص تصمیم گیری می‌کنند، اما شاید یکی از دلایل این امر حجم بالای شرکت کنندگان و نوع انتخابات باشد.

این مسئول با اشاره به اینکه در حال حاضر شمارش و تجمیع آرا به صورت دستی انجام می‌شود، عنوان کرد: بلافاصله پس از تجمیع، نتیجه آرا در پایگاه‌های وزارت کشور قابل مشاهده است.

وی در مورد زمان اعلام نتایج قطعی شمارش آرا نیز گفت: با توجه به وسعت و تعداد کاندیداها در شهرستان کرمانشاه این امر به زمان بیشتری نیاز دارد و در ادوار گذشته از یک تا دو روز بعد از انتخابات به طول انجامیده اما در شهرستانها معمولاً تا صبح روز بعد اعلام می‌شود.