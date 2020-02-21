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۲ اسفند ۱۳۹۸، ۱۷:۳۲

شاپور محمدی:

املاک مسکونی و تجاری بانک ها در بورس کالا عرضه می شود

املاک مسکونی و تجاری بانک ها در بورس کالا عرضه می شود

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار از عرضه املاک مازاد بانک ها در بورس کالا با همکاری معاونت بانک و بیمه وزارت اقتصاد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بازار سرمایه، شاپور محمدی در مورد عرضه اموال مازاد بانک‌ها در بورس توضیح داد: معاونت بانک و بیمه وزارت اقتصاد با سازمان بورس در مورد عرضه اموال مازاد بانک‌ها، زمین و املاک و مستغلات در بورس کالا مذاکره کرده‌اند.

وی با اشاره به اینکه در خصوص عرضه سهام بانک‌ها هم مواردی مطرح شده، ادامه داد: بانک‌ها می‌توانند سهام خود را در بورس عرضه کنند و منعی برای آن وجود ندارد. ساز و کار آن از قبل وجود داشته و به ساز و کار جدید نیاز ندارد.

محمدی همچنین گفت: موضوع مورد مذاکره با معاونت بانک و بیمه وزارت اقتصاد، عرضه املاک و مستغلات و زمین در بورس کالا بود که در تابلو هم مشخص است.

کد مطلب 4858966

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