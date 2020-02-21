املاک مسکونی و تجاری بانک ها در بورس کالا عرضه می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بازار سرمایه، شاپور محمدی در مورد عرضه اموال مازاد بانک‌ها در بورس توضیح داد: معاونت بانک و بیمه وزارت اقتصاد با سازمان بورس در مورد عرضه اموال مازاد بانک‌ها، زمین و املاک و مستغلات در بورس کالا مذاکره کرده‌اند.

وی با اشاره به اینکه در خصوص عرضه سهام بانک‌ها هم مواردی مطرح شده، ادامه داد: بانک‌ها می‌توانند سهام خود را در بورس عرضه کنند و منعی برای آن وجود ندارد. ساز و کار آن از قبل وجود داشته و به ساز و کار جدید نیاز ندارد.

محمدی همچنین گفت: موضوع مورد مذاکره با معاونت بانک و بیمه وزارت اقتصاد، عرضه املاک و مستغلات و زمین در بورس کالا بود که در تابلو هم مشخص است.