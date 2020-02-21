تمدید زمان اخذ رای در مناطق شهری آذربایجان شرقی تا ساعت ۲۴ امشب

به گزارش خبرنگار مستقر مهر در ستاد انتخاباتی استان، علیار راستگو در گفتگو با خبرنگاران گفت: در تمامی مناطق روستایی در کل استان بنا به درخواست تمامی حوزه‌ها در ساعت ۱۱ اتمام رأی گیری را خواهیم داشت.

وی ادامه داد: بعد از ساعت ۱۱ شب، عوامل اجرایی با هماهنگی عوامل نظارتی اقدامات بعدی را در مناطق روستایی انجام خواهند داد.

راستگو از ادامه روند رأی گیری در مناطق شهری خبر داد و گفت: حسب درخواست تمامی مناطق شهری استان، اخذ رأی تا ساعت ۲۴ تمدید می‌شود که از این ساعت به بعد به هیچ عنوان امکان اخذ رأی از بابت امکانات موجود و دستگاه هویت وجود ندارد.

وی در خصوص میزان مشارکت‌ها نیز گفت: اخبار اعلام شده در خصوص میزان مشارکت‌ها در استان به هیچ عنوان صحت ندارد و این اخبار از طریق خود رسانه ملی و ستاد انتخابات استان اطلاع رسانی خواهد شد و اعلام می‌کنیم که ارقام عنوان شده به هیچ عنوان صحت ندارد.