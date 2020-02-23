۲ عضوکانون پرورش فکری فارس در بین برگزیدگان شعر آفرینش هستند

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان فارس صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران با اعلام خبر فوق، گفت: پس از ارسال فراخوان در مهر سال جاری، بیش از ۱۷۰۰ شعر از سوی یک‌هزار نفر از اعضای فعال انجمن‌های ادبی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان سراسر کشور به دومین مهرواره شعر «آفرینش» ارسال شد و انتخاب اولیه آثار از سوی کارشناسان و مربیان ادبی استان‌ها صورت گرفت در نهایت تعداد ۱۰۵۲ اثر از سوی ۵۳۰ عضو نوجوان و ارشد کانون به دبیرخانه مهرواره در تهران راه یافت.

زهرا افتخاری افزود: آثار ارسالی به دبیرخانه از سوی هیئت انتخاب نهایی آثار مورد بررسی قرار گرفتند که بر این اساس در بخش شعر کلاسیک با حضور غلامرضا طریقی، محمدسعید میرزایی و زهیر توکلی و همچنین در گروه شعر آزاد با حضور مصطفی علی‌پور، لیلا کردبچه و مهدی مظفری‌ساوجی، تعداد ۹۰ نفر از اعضای شرکت‌کننده در فراخوان شامل ۶۷ نفر دختر و ۲۳ نفر پسر بدون رتبه‌بندی، شایسته حضور در مرحله پایانی دومین مهرواره شعر آفرینش شناخته شدند.

وی ادامه داد: فاطمه شمس عضو مکاتبه‌ای مرکز آفرینش‌های ادبی از شهرستان فسا و فاطمه کشاورز عضو مرکز فرهنگی هنری خرامه به عنوان برگزیده معرفی شدند.

افتخاری اضافه کرد: در روزهای برگزاری مرحله پایانی این مهرواره، علاوه بر اجرای برنامه‌های متنوعی همچون نشست‌های خوانش آثار و نقد شعر، کارگاه‌های تخصصی شعر، دیدار اعضای برگزیده با شاعران برجسته کشور، انتشار کتاب آثار برگزیده و… ۲ شب نیز مراسم «ضیافت شعر» برپا خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در حال حاضر ۸۸ انجمن ادبی ویژه نوجوانان و اعضای ارشد در مراکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان سراسر کشور فعال است.