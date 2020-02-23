شاهین فرهت به «شب موسیقی» می رود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه چهارسیما، مجله موسیقیایی «شب موسیقی» امشب ۴ اسفند به فراز و فرودهای جشنواره بین المللی موسیقی فجر اختصاص یافته است.

رضا مهدوی مجری-کارشناس این برنامه تلویزیونی میزبان شاهین فرهت دبیر سی و پنجمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر و حمید عسکری رئیس دانشکده موسیقی دانشگاه هنر و رهبر گروه کر «اردیبهشت» در جشنواره فجر می‌شود و با آنها در این حوزه گفتگو می‌کند.

سرمقاله و پخش قسمت‌هایی از مراسم اختتامیه جشنواره بین المللی موسیقی فجر از دیگر بخش‌های این برنامه است.

مراسم اختتامیه سی و پنجمین جشنواره موسیقی فجر با تجلیل از چهار پیشکسوت عرصه موسیقی و با معرفی برگزیدگان عرصه رسانه و ترانه یکم اسفند ۱۳۹۸ در تالار وحدت برگزار شد.

«شب موسیقی» یکی از برنامه‌های «شب های هنر» است که به تهیه کنندگی حبیب الله ذوالفقاری، پیرامون مسائل موسیقی، یکشنبه شب‌ها ساعت ۲۳ از شبکه ۴ سیما پخش می‌شود.