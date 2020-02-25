تولید یک اثر موسیقایی متفاوت برای «روز شهید»/ دکلمه صابر خراسانی

محسن توسلی خواننده شناختهشده ترانههای انقلابی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به تازهترین فعالیتهای خود در عرصه موسیقی گفت: طبق برنامهریزیهایی که انجام گرفته بنا داریم به سفارش نیروی انتظامی قطعهای را به مناسبت ۲۲ اسفندماه مصادف با «روز شهید» تولید کنیم. ترانه این قطعه توسط حامد عسگری نوشته شده و قرار است به زودی صابر خراسانی بخشی از این کار را به صورت دکلمه روایت کند که به اعتقاد من با توجه به ویژگیهای ترانه و نوع موسیقی که در تنظیم امید رهبران وجود دارد، مخاطبان میتوانند یک قطعه جالب توجه را بشنوند.
وی ادامه داد: طی سالهای اخیر قطعات موسیقایی متعددی در تجلیل از شهدای گرانقدر دفاع مقدس و مدافع حرم ساخته شده که هر کدام دربرگیرنده ارزشهای فراوانی بودهاند و میتوانند در نوع خود مورد توجه قرار بگیرند. اما آنچه برای من در این مدت بسیار جالب توجه بود شهدای عزیز نیروی انتظامی بودند. ما شاهد هستیم که در هر مقطع زمانی تعدادی از سربازان و افسران ناجا مظلومانه به درجه رفیع شهادت میرسند. اتفاقاً همین موضوع بود که من را به فکر وا داشت تا در حد توانم قطعهای را با موضوع شهید به ویژه شهدای گرانقدر ناجا تولید کنم که خوشبختانه منتهی به تولید این قطعه شد و به زودی نیز کارهای فنی آن به اتمام میرسد.
این خواننده موسیقی پاپ در بخش دیگری از صحبتهای خود بیان کرد: پرسنل عزیز و خدوم نیروی انتظامی همواره از عزیزانی هستند که در گمنامی محض مسئول تامین امنیت و آرامش مردم هستند. به ویژه اینکه تعدادی از این عزیزان حتی در همین لحظهای که من با شما در حال صحبت هستم، ممکن است به درجه رفیع شهادت نائل آیند. به اعتقاد من جا دارد تا با برخی کارهای فرهنگی و هنری در حد توان قدردان تلاش و کوششی باشیم که این عزیزان انجام میدهند. به ویژه اینکه شهادتشان نیز در مظلومانهترین شکل ممکن اتفاق میافتد تا امنیت این مرز و بوم تامین باشد.
محسن توسلی از جمله خوانندگان شناخته شده ترانههای انقلابی است که طی سالهای اخیر فعالیتهای زیادی در عرصه تولید آثاری مرتبط با مضامین انقلابی و اجتماعی داشته است. این خواننده علاوه بر اجراهای زندهای که در کشورمان داشته در برخی کشورهای اسلامی نیز اقدام به برگزاری کنسرت کرده است.
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