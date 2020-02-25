محمدرضا جعفریجلوه مدیر شبکه دو سیما در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به رویکردهای تخصصی این شبکه در حوزه خانواده و مدرسه، در پاسخ به اینکه با توجه به احتمال تعطیلی بلندمدت مدارس بهدلیل ملاحظات پیشگیرانه در مقابله با ویروس «کرونا»، چقدر امکان آموزش از راه دور برای دانش آموزان از طریق تلویزیون وجود دارد، بیان کرد: اگر آموزش و پرورش تعطیلات در مدارس را ادامهدار کند، شاید اقدام به آموزش از راه دور ضروری باشد.
وی درباره ظرفیت شبکه دو سیما در این حوزه نیز اظهار کرد: اگر قرار باشد چنین رویکردی در سازمان مطرح شود، طبیعتاً این بحث شبکهای نیست بلکه رویکردی است که در سطح کلیت رسانه مطرح خواهد بود و باید به صورت یک مساله کلان درباره آن مصلحتاندیشی شود.
جعفریجلوه در واکنش به چنین اقدامی و فراهم بودن زمینه برای آن تصریح کرد: در صورتیکه چنین اقدامی به رسانه تکلیف شود، منعی نداریم و اگر ضرورت چنین اقدامی محرز شود، باید با همه امکانات برای آن مهیا شویم و راهش را پیدا کنیم. تنها راه حل، تعطیلی فعالیتهای عمومی نیست اما میتوان کارهای جمعی را از طریق فناوریهای جدید ارتباطی ادامه داد.
مدیر شبکه دو سیما با اشاره به دهه ۶۰ که در زمان تعطیلی مدارس، تلویزیون آموزش از راه دور را برعهده داشت، گفت: در آن زمان برنامههای کمک آموزشی و آموزشهای رسمی در این شبکه انجام میشد، البته الان شبکه آموزش هم در سیما فعال است و برخی از این آموزشها میتواند از طریق آن شبکه و شبکههای مکمل رخ دهد.
جعفریجلوه اضافه کرد: قابلیتهایی در رسانه هست و تجربهای تاریخی هم در این زمینه داریم که گواهی میدهد رسانه میتواند به سرعت خود را با اتفاقات منطبق کرده و نقش خود را انجام دهد. از طرفی تعدد رسانهها و شبکهها هم میتواند به این ماجرا کمک کرده و به یاری یکدیگر بیایند.
وی در پایان گفت: یکی از ماموریتهایی که شبکه دو در کنار خانه و خانواده به آن توجه دارد، رکن معلم و مدرسه است. اگر به ارکان تمدنساز جامعه توجه کنیم خانواده اولین رکن تمدنساز است و در کنار آن مسجد و مدرسه دیگر ارکان هستند که ما در شبکه دو روی این ارکان تمرکز داریم و اگر نیاز باشد در این راستا اقدام خواهیم کرد.
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