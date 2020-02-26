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۷ اسفند ۱۳۹۸، ۱۰:۱۶

بهمنی در گفتگو با مهر:

افزایش ۱۵ درصدی حقوق کارمندان کفاف زندگی آنان را نمی‌دهد

افزایش ۱۵ درصدی حقوق کارمندان کفاف زندگی آنان را نمی‌دهد

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: افزایش ۱۵ درصدی حقوق کارمندان کفاف زندگی آنان را نمی‌دهد و سنخیتی با تورم ۴۲ درصدی کشور ندارد.

محمود بهمنی در گفتگو با خبرنگار مهر در واکنش به افزایش قیمت برخی از کالاها و خدمات طی روزهای اخیر، اظهار داشت: علت این گرانی‌ها فضای روانی موجود در جامعه است که باید این فضا از سوی مسئولان ذیربط مورد کنترل قرار گیرد.

وی ادامه داد: شیوع ویروس کرونا تا حدی باعث محدود شدن مبادلات اقتصادی میان کشورها و گرانی برخی از کالاها و خدمات شده است که در چنین شرایطی مسئولان باید به مردم آرامش دهند و به دنبال فراهم کردن شرایطی برای بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم باشند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: یکی دیگر از علت گرانی کالاها آن است که برخی افراد، کالاهای مورد نیاز مردم را احتکار می‌کنند و توزیع محدود این کالاها در جامعه منجر به گرانی می‌شود که باید از این اقدام دست بردارند.

بهمنی افزود: دولت هم باید برای بهبود وضعیت اقتصادی مردم بیش از پیش وارد صحنه شود و برنامه‌هایی را برای بهبود وضعیت اقتصادی مردم در دستور کار قرار دهد.

وی با بیان اینکه افزایش ۱۵ درصدی حقوق کارمندان کفاف زندگی آنان را نمی‌دهد، تصریح کرد: میزان افزایش حقوق کارکنان دولت باید با تورم ۴۲ درصدی کشور سنخیت داشته باشد که پیشنهاد دولت یعنی افزایش ۱۵ درصدی حقوق آنان کافی نیست.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به رد کلیات لایحه بودجه ۹۹ گفت: افزایش حقوق کارمندان باید پیش از عید نوروز اعمال شود و اگر بررسی بودجه ۹۹ به بعد از سال نو موکول شود، قطعاً این قشر از جامعه از لحاظ اقتصادی دچار مشکلات زیادی می‌شوند.

بهمنی تأکید کرد: علی‌رغم آنکه افزایش ۱۵ درصدی حقوق کارمندان کافی نیست اما مجلس باید حتماً این افزایش حقوق را پیش از عید به تصویب برساند تا کارمندان بتوانند تا حدی گرانی‌ها را پشت سر بگذارند.

کد مطلب 4862976
زهرا علیدادی

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    نظرات

    • مریم IR ۱۰:۲۲ - ۱۳۹۸/۱۲/۰۷
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      چرا بازنشسته ها را نمیگید؟ باز کارمندان و کارگران پرداختی های جانبی دارند و حقوقی دو برابر بازنشستگان
    • علی IR ۱۰:۵۳ - ۱۳۹۸/۱۲/۰۷
      0 0
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      مگر مردم و کارمندان برای دولتمردان مهم هستند که کفاف زندگیشان را بدهد یا ندهد دزدی کنید تا زندگی بگذرد این است شعار دولت
    • ....... ۱۲:۴۲ - ۱۳۹۸/۱۲/۰۷
      0 0
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      ما ک یک کارمندیم دگ بریدیم خسته شدیم خدایش 15 درصد چیه تازه 100 درصدم بره بالا حقوق ما چیزی نیست در مقابل گرانی
    • IR ۱۴:۰۲ - ۱۳۹۸/۱۲/۰۷
      0 0
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      وقتی حقوق کارمند و کارگر کم باشه رو خانواده و جامعه تاثیرات روانی بدی میزاره و فضا غم گین و افسرده میشه که نتیجه آن رکود و نخوت و تنبلی خواهد شد.
    • محمد IR ۰۰:۴۸ - ۱۳۹۸/۱۲/۰۸
      0 0
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      افزایش 50 درصدی فصل دهم باید از سال 95 اجرایی می شد اما تا اسفند سال98 طول کشید.جالب است که برای برخی از دستگاهها وادارات از همان سال95 اجرایی شد! در این میان تکلیف بازنشسته هاچه خواهدشد؟
    • IR ۲۲:۳۹ - ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
      0 0
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      باید فکری به حال همه مردم شود نه فقط کارمندان مگر شما نماینده کارمندان هستید یا کل مردم

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