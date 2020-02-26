به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اکبر علیزاده صبح چهارشنبه در دیدار با هیئت‌رئیسه دانشگاه آزاد دامغان ضمن بیان اینکه رهبر معظم انقلاب در بیانیه گام دوم انقلاب بارها به موضوع اقتصاد مقاومتی و شرکت‌های دانش‌بنیان اشاره و آن را در رأس عملکردهای دانشگاهی تعریف می‌کنند، ابراز داشت: دانشگاه باید رفتار و منش علمی داشته باشد لذا انتظار می‌رود با تلاش بیشتر پیشرفت قطعی دامغان و نظام مقدس جمهوری اسلامی را در این حوزه شاهد باشیم.

وی ضمن بیان اینکه توسعه، مستلزم پویش جمعی و تلاش‌های همه‌جانبه است و مشکلات را باید با توان علمی رفع کرد، افزود: مقدمه این توفیقات، می‌تواند با زمینه‌سازی دانشگاه‌ها آغاز شود لذا معتقدیم که مشکلات را باید از رهگذر دانش حل کرد تا شاهد استهلاک کم منابع و توسعه و بهره‌وری مطلوب باشیم لذا استفاده حداکثری از ظرفیت‌های دانشگاه مورد تأکید است.

مدیریت جهادی و روحیه انقلابی شرط توفیق در امور

نماینده منتخب مردم دامغان در مجلس پسته را سرمایه ملی برشمرد ضمن قدردانی از تلاش‌های مرکز تحقیقات پسته دانشگاه آزاد دامغان، ابراز داشت: باورهای علمی مؤثر باید در اختیار صنعت پسته قرار گیرد و باغداران با تکیه به دانش فنی، شاهد افزایش میزان تولید در سطح و فرآوری اصولی پسته باشند نباید از ارزش‌افزوده پسته در صنایع فرآوری غفلت کرد لذا ضرورت دارد دوره‌های آموزشی ویژه باغداران و کشاورزیان را توسعه یابد.

علیزاده دانشگاه را کانون اندیشه خواند و در ادامه تصریح کرد: دانشگاه باید موارد اساسی را اعلام و نماینده منتخب مردم را یاری کند تا دست در دست هم طبق منویات رهبر معظم انقلاب با مدیریت جهادی و انقلابی که شرط توفیق در امور است شهر را با رده دانش و متکی به مؤسسات آموزش عالی شناسایی و گره‌گشای کار مردم باشیم.

وی افزود: باید مشکلات دامغان را حل کرد و در رأس آن‌ها باید وضعیت اشتغال، پیگیری شود و در پی آن وضعیت درمان با حضور متخصصان بهبود یابد و مسکن مناسب در اختیار جوانان قرار گیرد تا به‌تبع آن شاهد کاهش آسیب‌های اجتماعی باشیم.

دانشگاه آزاد دامغان در مسیر پیشرفت

سرپرست دانشگاه آزاد دامغان نیز بابیان اینکه دانشکده حقوق و دانشکده داروسازی در کسب رتبه نخست آزمون در سطح کشور خوش درخشیدند، اظهار داشت: دانشگاه در جلسات متعدد، همواره شاهد حضور اصناف مختلف و صاحبان حرف و تخصص‌های متفاوت بوده و مشکلات شهری را به این اعتبار پیگیری کرده و با تحلیل علمی می‌کوشد تا مشکلات را در قالب موضوع رساله‌ها و پایان‌نامه‌های مسئله محور رفع کند و تا حدود زیادی در این امر موفق بوده است.

نعمت‌الله نعمتی افزود: مراکز تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان و مرکز رشد از جایگاه خوبی در توسعه علمی و پژوهشی برخوردار است و می‌کوشد تا با رویکرد کارآفرینی اشتغال و البته مهارت‌آموزی دانشجویان بتواند شاهد موفقیت روزافزون دانش‌آموختگان باشد.