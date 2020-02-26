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۷ اسفند ۱۳۹۸، ۹:۵۲

نماینده منتخب مردم دامغان در مجلس:

موفقیت‌های دانشگاه آزاد اطلاع‌رسانی شود/روحیه انقلابی شرط توفیق

موفقیت‌های دانشگاه آزاد اطلاع‌رسانی شود/روحیه انقلابی شرط توفیق

دامغان - نماینده منتخب مردم دامغان در مجلس بابیان اینکه دانشگاه‌ها باید به محلی برای گره‌گشایی از مشکلات مردم تبدیل شود، گفت: خدمات و موفقیت‌های دانشگاه آزاد اسلامی را اطلاع‌رسانی شود.

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اکبر علیزاده صبح چهارشنبه در دیدار با هیئت‌رئیسه دانشگاه آزاد دامغان ضمن بیان اینکه رهبر معظم انقلاب در بیانیه گام دوم انقلاب بارها به موضوع اقتصاد مقاومتی و شرکت‌های دانش‌بنیان اشاره و آن را در رأس عملکردهای دانشگاهی تعریف می‌کنند، ابراز داشت: دانشگاه باید رفتار و منش علمی داشته باشد لذا انتظار می‌رود با تلاش بیشتر پیشرفت قطعی دامغان و نظام مقدس جمهوری اسلامی را در این حوزه شاهد باشیم.

وی ضمن بیان اینکه توسعه، مستلزم پویش جمعی و تلاش‌های همه‌جانبه است و مشکلات را باید با توان علمی رفع کرد، افزود: مقدمه این توفیقات، می‌تواند با زمینه‌سازی دانشگاه‌ها آغاز شود لذا معتقدیم که مشکلات را باید از رهگذر دانش حل کرد تا شاهد استهلاک کم منابع و توسعه و بهره‌وری مطلوب باشیم لذا استفاده حداکثری از ظرفیت‌های دانشگاه مورد تأکید است.

مدیریت جهادی و روحیه انقلابی شرط توفیق در امور

نماینده منتخب مردم دامغان در مجلس پسته را سرمایه ملی برشمرد ضمن قدردانی از تلاش‌های مرکز تحقیقات پسته دانشگاه آزاد دامغان، ابراز داشت: باورهای علمی مؤثر باید در اختیار صنعت پسته قرار گیرد و باغداران با تکیه به دانش فنی، شاهد افزایش میزان تولید در سطح و فرآوری اصولی پسته باشند نباید از ارزش‌افزوده پسته در صنایع فرآوری غفلت کرد لذا ضرورت دارد دوره‌های آموزشی ویژه باغداران و کشاورزیان را توسعه یابد.

علیزاده دانشگاه را کانون اندیشه خواند و در ادامه تصریح کرد: دانشگاه باید موارد اساسی را اعلام و نماینده منتخب مردم را یاری کند تا دست در دست هم طبق منویات رهبر معظم انقلاب با مدیریت جهادی و انقلابی که شرط توفیق در امور است شهر را با رده دانش و متکی به مؤسسات آموزش عالی شناسایی و گره‌گشای کار مردم باشیم.

وی افزود: باید مشکلات دامغان را حل کرد و در رأس آن‌ها باید وضعیت اشتغال، پیگیری شود و در پی آن وضعیت درمان با حضور متخصصان بهبود یابد و مسکن مناسب در اختیار جوانان قرار گیرد تا به‌تبع آن شاهد کاهش آسیب‌های اجتماعی باشیم.

دانشگاه آزاد دامغان در مسیر پیشرفت

سرپرست دانشگاه آزاد دامغان نیز بابیان اینکه دانشکده حقوق و دانشکده داروسازی در کسب رتبه نخست آزمون در سطح کشور خوش درخشیدند، اظهار داشت: دانشگاه در جلسات متعدد، همواره شاهد حضور اصناف مختلف و صاحبان حرف و تخصص‌های متفاوت بوده و مشکلات شهری را به این اعتبار پیگیری کرده و با تحلیل علمی می‌کوشد تا مشکلات را در قالب موضوع رساله‌ها و پایان‌نامه‌های مسئله محور رفع کند و تا حدود زیادی در این امر موفق بوده است.

نعمت‌الله نعمتی افزود: مراکز تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان و مرکز رشد از جایگاه خوبی در توسعه علمی و پژوهشی برخوردار است و می‌کوشد تا با رویکرد کارآفرینی اشتغال و البته مهارت‌آموزی دانشجویان بتواند شاهد موفقیت روزافزون دانش‌آموختگان باشد.

کد مطلب 4863542

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