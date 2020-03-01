«آوازهایی برای گیتار» شنیدنی شد/ ملاقات موسیقایی با سهیل نفیسی

افشین معصومی تهیه‌کننده و مدیر موسسه فرهنگی «نغمه حصار» در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تازه‌ترین فعالیت‌های خود در عرصه موسیقی گفت: طبق برنامه‌ریزی‌هایی که انجام گرفته آلبوم‌های «ری را»، «ترانه‌های جنوب»، «چنگ و سرود» و «طرح نو» که طی سال‌های اخیر در دوره‌های زمانی مختلف منتشر شده در قالب یک بسته ویژه موسیقایی با نام «آوازهایی برای گیتار» توسط موسسه فرهنگی هنری «نغمه حصار» در اختیار مخاطبان قرار می‌گیرد. در این مجموعه یک دفترچه کامل وجود دارد که حاوی هشتاد صفحه اطلاعات از جمله بیوگرافی سهیل نفیسی و ابراهیم منصفی، عکس‌ها، اشعار، مشخصات چهار آلبوم است که با گرافیک جدید پیش روی مخاطبان قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: مدت قرارداد تمامی این آلبوم‌ها از سوی هنرمند با موسسه ناشر از جمله نشرهای بسیار ارزشمند «هرمس» و «ماهریز» اثر به اتمام رسیده و ما بر اساس رعایت موارد قانونی نسبت به انتشار این بسته اقدام می‌کنیم. به هر حال تصور می‌کنم آنچه در این بسته موسیقایی پیش روی مخاطبان قرار می‌گیرد می‌تواند با توجه به چینش موسیقایی و آثار و فضایی که کارها دارد برای علاقه مندان آثار سهیل نفیسی کارهای ویژه و متفاوتی به حساب آید.

معصومی بیان کرد: با توجه به ماجرای شیوع بیماری «کرونا» در کشور طبیعتاً شرایط استقبال از آثار موسیقایی نیز دچار افت شدیدی می‌شود. بنابراین تمام تلاش گروه اجرایی مجموعه «آوازهایی برای گیتار» بر این اساس است که این مجموعه در بهترین شرایط ممکن به دست مخاطبان برسد و امیدوارم بتوانیم در این شرایط معرف شایسته‌ای برای آثار یک هنرمند بزرگ مانند سهیل نفیسی باشیم که قطعا شنیدن کارهای او در این شرایط می‌تواند یکی از راه‌های کاهش اضطراب و بحران‌های روحی مردم باشد.

در توضیح مجموعه «آوازهایی برای گیتار» آمده است: از انتشار آخرین اثر سهیل نفیسی با عنوان طرح نو که بر اساس اشعار حافظ ساخته شد بیش از سه سال می‌گذرد و حالا مجموعه‌ای از تمام آثار او به همت نشر نغمه حصار آماده‌ انتشار شده است. نفیسی که با آلبوم «ری را» و استفاده از اشعار نو و سپید برای آثارش شناخته می‌شود هنرمندی گزیده کار است که مخاطبانش را همیشه چند سالی منتظر می‌گذارد و در نهایت با دستی پر بازمی‌گردد. او پس از «ری را» با استفاده از اشعار ابراهیم منصفی بعد دیگری از ذهنیت و توانش را نشان داد. پس از آن با «چنگ و سرود» به رویکردش در ریرا بازگشت و البته تنظیم‌های متفاوتی ارائه داد. در آخرین گام هم با غزلیات حافظ خنیاگری شهری‌اش را کامل کرد. ریرا دومین آلبوم پرفروش نشر هرمس تا امروز است. آثار نفیسی نگاه جدیدی به شعر نو و موسیقی پاپ را در خود داشت که توانست بسیار از مخاطبان جدی موسیقی و روشنفکران را به خود جذب کند. نگاه مینیمال او به نوازندگی و آواز در تمام آثارش وجود دارد و شاید همین یکی از دلایل واکنش مثبت مخاطب است. مجموعه‌ آثار نفیسی که شامل چهار آلبوم است به همت افشین معصومی مدیر نشر نغمه حصار در یک پکیج جمع آوری شده و به زودی در دسترس مخاطبان قرار می‌گیرد.