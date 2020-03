به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا عبداللهی، اظهار داشت: عملکرد سیستم ایمنی بدن نقشی مهمی در پیشگیری از بیماری‌های تنفسی ازجمله بیماری ویروس کرونا دارد. عامل ابتلاء یا پیشگیری از ابتلاء به این ویروس بیماری‌های زمینه‌ای مثل دیابت و بیماری‌های ریوی، می‌تواند سوءتغذیه و نداشتن تغذیه صحیح باشد.

وی افزود: کمبود دریافت ویتامین‌هایی مثل ویتامین C و A با تضعیف سیستم ایمنی بدن احتمال ابتلاء به بیماری‌ها را افزایش می‌دهد. کمبود آهن و کم خونی و کمبود ویتامین د هم موجب تضعیف سیستم ایمنی بدن می‌شود.

عبداللهی ادامه داد: با مصرف روزانه منابع غذایی ویتامین C مثل مصرف سبزی و سالاد، میوه‌های حاوی ویتامین C مثل پرتقال، نارنگی، لیموترش و لیموشیرین، کیوی و سبزی‌های دارای ویتامین C مثل انواع کلم، گل کلم، شلغم، انواع فلفل، ویتامین C بدن را تأمین می‌کند.

مدیر دفتر بهبود تغذیه بیان کرد: به عنوان مثال روزانه یک عدد پرتقال یا ۲ عدد نارنگی ویتامین C مورد نیاز روزانه بدن را تأمین می‌کند. هویج و کدوحلوایی هم منابع خوب ویتامین A هستند.

عبداللهی ادامه داد: این روزها همه افراد از کودکان زیر ۵ سال تا مادران باردار و سالمندان و بیمارانی که کورتن مصرف می‌کنند باید هر روز سبزی یا سالاد همراه با آب لیمو یا آب نارنج تازه استفاده کنند.

وی افزود: از هویج و کدوحلوایی در غذاهای روزانه استفاده شود. مصرف پیاز خام به دلیل داشتن ویتامین C همراه با غذا توصیه می‌شود. مصرف سوسیس و کالباس و سایر فست فودها اجتناب شود.

عبداللهی، استفاده از منابع پروتئین در غذای روزانه مثل حبوبات یا تخم مرغ را حائز اهمیت دانست و گفت: کمبود ریز مغذی‌هایی مثل آهن و روی هم سیستم ایمنی بدن را تضعیف می‌کند. از منابع غذایی این ۲ ریز مغذی مثل حبوبات، شیر و لبنیات وسبزی های برگ سبز و انواع خشکبار بیشتر استفاده کنید.

وی تصریح کرد: استرس و فشارهای عصبی هم سیستم ایمنی بدن را تضعیف می‌کند. به خاطر داشته باشید رعایت تعادل و تنوع در برنامه غذایی روزانه، و حصول اطمینان از دریافت کافی ریز مغذیها و پروتئین نقش مهمی در پیشگیری و ابتلاء به بیماری ویروس کرونا دارد.