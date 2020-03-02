افزایش مبتلایان به کرونا در میان کارکنان سامسونگ و ال جی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از زددی نت، همزمان با افزایش تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در مناطق مختلف کره جنوبی، کارکنان شرکت‌های فناوری این شرکت هم به شکل فزاینده ای با این مشکل دست به گریبان هستند.

سامسونگ از ابتلای دو کارمند خود به کرونا در مجتمع گومی به ویروس کرونا خبر داده است تا مجموع این افراد به سه نفر برسد. یکی از کارکنان طرف قرارداد با یکی از شرکت‌های پیمانکاری سامسونگ در کارخانه نیمه هادی Giheung هم به ویروس یادشده مبتلا شده است.

این شرکت با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد فعالیت‌های کارخانه‌ها و مجموعه‌های صنعتی وابسته به سامسونگ به علت این رویدادها مختل نشده و آنها در حال انجام وظایف روزمره خود هستند.

ال جی هم روز گذشته از ابتلای یکی از کارمندان بانکی در کارخانه این شرکت در گومی به کرونا خبر داده است. ال جی از آغاز روند ضدعفونی کل تأسیسات خود در گومی بعد از اعلام این موضوع خبر داده است.

از سوی دیگر یکی از زیرمجموعه‌های ال جی به نام LG Innotek بعد از اعلام ابتلای یکی از کارکنانش به ویروس کرونا تعطیل شده است. LG Innotek ماژول های دوربین مورد نیاز ال جی را تولید می‌کند. قرار است فعالیت این مجموعه بعد از ضدعفونی کامل از نو آغاز شود.