ایلان ماسک: اقتصاد چین دو تا سه برابر اقتصاد آمریکا خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، مدیر عامل تسلا و اسپیس ایکس، ایلان ماسک، پیش‌بینی کرد که اقتصاد چین اقتصاد آمریکا را رد خواهد کرد و حداقل ۲ برابر آن خواهد شد.

ایلان ماسک در گفتگو با ژنرال جان تامسون از نیروی دریایی آمریکا در نمایشگاه جنگ‌افزار هوایی اورلاندو فلوریدا گفته است: آن‌چه بسیار عجیب و غریب خواهد بود این است که اقتصاد چین به زودی حداقل ۲ برابر اقتصاد آمریکا و شاید ۳ برابر آن خواهد شد.

ماسک گفت: اصل و اساس جنگ اقتصاد است. اگر شما نیمی از منابع طرف مقابل را در اختیار دارید آنگاه بهتر است واقعاً خلاق باشید، اگر خلاق نباشید، بازنده‌اید.

طبق اعلام مؤسسه اوراق و سهام نزدک، این دو کشور در حال حاضر دو اقتصاد برتر جهان هستند. آمریکا با تولید ناخالص داخلی ۲۱.۴۴ تریلیون دلاری در رتبه اول است، اما چین سریع‌ترین اقتصاد در حال رشد تریلیون دلاری جهان است که در حال حاضر تولید ناخالص داخلی آن ۱۴.۱۴ تریلیون دلار می‌باشد.

ایلان ماسک می‌گوید: از آنجایی که جمعیت چین ۴ برابر جمعیت آمریکا است، تنها کافی است که تولید سرانه آن به نصف تولید سرانه آمریکا برسد تا اندازه اقتصاد آنها ۲ برابر اقتصاد آمریکا شود.

جمعیت آمریکا طبق آخرین سرشماری ۳۳۰ میلیون نفر و جمعیت چین ۱.۳ میلیارد نفر اعلام شده است.