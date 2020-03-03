به گزارش خبرنگارمهر، کنفرانس پلورالیسم اثباتی و علوم اجتماعی در روزهای ۱۶ و ۱۷ ژوئیه ۲۰۲۰ در دانشگاه کنت، کانتربری، انگلستان برگزار میشود.
برخی از سوالات اساسی که برگزارکنندگان درصدد تحقیق یا پاسخ به آن هستند عبارت است از:
آیا اصلاً آیا پلورالیسم اثباتگرانه در علوم اجتماعی قابل استفاده است؟
آیا تئوریهای جایگزین در پاسخ به نیاز به تنوع شواهد، بهتر هستند؟
آیا چنین نظریههایی میتوانند همزیستی رویکردهای متفاوت هستیشناختی و معرفتشناختی در علوم اجتماعی را در خود جای دهند؟
آیا میتوان از چنین نظریههایی برای ارائه مبانی منسجم برای تحقیق در روشهای مختلط استفاده کرد؟
آیا میتوان از چنین نظریههایی برای ارائه پیشرفت در ارزیابی شواهد برای سیاست مبتنی بر شواهد در علوم اجتماعی استفاده کرد؟
با توجه به این سوالات، علاقمندان میتوانند با ارسال آثار خود به آدرس ایمیل y.shan@kent.ac.uk در این کنفرانس مشارکت نمایند.
مهلت ارسال آثار تا پایان روز ۲۹ فوریه ۲۰۲۰ است.
جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس ذیل مراجعه گردد.
https://www.shanyafeng.com/evidential-pluralism-and-the-social-sc علوم -conference-kent-۲۰۲۰.html
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