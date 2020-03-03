احتمال کسب یک سهمیه المپیک دیگردر تیراندازی/وزارت به قولش عمل کرد

به گزارش خبرنگار مهر، شرایط تیراندازی بانوان با حضور بدرالملوک کهرنگی به عنوان نایب رئیس به مراتب بهتر از قبل شده است. وی که سابقه سالها فعالیت در ورزش را داشته است این بار در کنار دختران تیراندازی است که بعد از کسب درخشان سهمیه المپیک اتفاقاً شانس خوبی هم برای روی سکو رفتن و طلسم شکنی دارند.

نایب رئیس بانوان فدراسیون تیراندازی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت المپیکی های تیراندازی گفت: آخرین پنجره کسب سهمیه المپیک برای تیراندازی مسابقات قطر بود که در آبان برگزار شد که در پایان آن در مجموع سهمیه های ما در تفنگ به ۴ سهمیه و در تپانچه نیز به دو سهمیه رسید. البته در تیراندازی یک راه دیگر کسب سهمیه المپیک به واسطه رنک تیرانداز خواهد بود که در بین تیراندازان ما خانم گلنوش سبقت اللهی دارای بیشترین شانس در این بخش است.

وی افزود: گلنوش تیرانداز بسیار قابل و شایسته ای است و اگرچه با امتیازی نزدیک سهمیه را از دست داد اما این شانس را دارد تا با توجه به رنک بالایی که دارد سهمیه المپیک کسب کند.

کهرنگی با اشاره به حمایت های وزارت ورزش و جوانان از تیراندازی گفت: جا دارد تا از پشتیبانی وزارت ورزش و جوانان قدردانی کنم. وزارتخانه علاوه بر بودجه فدراسیون، قول یک میلیارد تومان کمک بابت تجهیزات المپیکی را داده بود که به آن عمل کرد.

وی ادامه داد: وقتی یک میلیارد تومان در اختیارمان قرار گرفت در اردوی هانوفر تجهیزات و سلاح های مورد نظرمان را تهیه کردیم و ملی پوشان با فشنگ تست شده تمرین کردند. اگر هم احیاناً اندک تجهیزاتی تهیه نشده باشد نیاز نبوده است و در صورت نیاز در مونیخ به روزرسانی و تهیه می شود.

نایب رئیس بانوان فدراسیون تیراندازی با اشاره به برنامه های آتی فدراسیون عنوان کرد: مسابقات بعدی ما به میزبانی هند است که اگر شرایط اجازه دهد اواخر اسفند در این جام جهانی شرکت می کنیم تا تکلیف سهمیه المپیک گلنوش سبقت اللهی هم مشخص شود. در سال آینده نیز رقابتهای ژاپن را در پیش داریم. بعد از آن و پیش از المپیک نیز حضور در مسابقات باکو و مونیخ را تجربه خواهیم کرد.

وی در خصوص تجهیزات تیراندازی مانده در گمرک گفت: هیچ چیزی در گمرک نداریم و فقط فشنگ مان در گمرک است. بعضی موارد فراسازمانی است و باید مراحل اداری طی شود که هیچ مشکلی در این خصوص وجود ندارد. خوشبختانه با حمایت های وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک و به خصوص کمک مالی وزارتخانه ملی پوشانمان تمرینات خوبی داشتند و تجهیزات مورد نیازشان را تامین کردند تا بتوانیم به معنای واقعی از آمادگی آنها بگوییم. وزارت ورزش و جوانان حق مطلب را ادا کرد و حالا نوبت ماست تا پاسخ اعتماد و پشتیبانی آنها را بدهیم.