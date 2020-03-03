خدمات شرکت گاز ایلام غیرحضوری انجام می شود

عباس شمس‌اللهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برای کنترل و پیشگیری از شیوع و انتشار ویروس کرونا و کاهش تردد مشترکان، تمامی امورات عادی و خدمات شرکت گاز ایلام به صورت غیر حضوری انجام می‌گردد.

وی افزود: مشترکان به صورت غیرحضوری، تلفنی یا از راه سامانه ارتباط با مشترکین (CRM) امور مربوط با انشعاب خود را پیگیری کنند.

مدیر کل شرکت گاز ایلام بیان کرد: مشترکان برای هرگونه انتقاد و پیشنهاد، دریافت و مشاهده قبوض، پرداخت آنلاین قبوض، اعلام و ثبت رقم گاز مصرفی و… به سامانه اینترنتی ارتباط جامع با مشترکین شرکت گاز استان ایلام به نشانی CRM.INGC-ILAM.IR مراجعه کنند.

وی ادامه داد: تلفن گویای ۲۴ ساعته ۳۸۸۸ و سامانه پیامکی ۱۰۰۰۵۱۹۴ از دیگر کانال‌های ارتباطی با با مشترکان هستند و هدف از ارائه چنین کانال‌هایی انجام امور به صورت غیرحضوری و همچنین جلوگیری از تردد خطر آفرین مشترکین در اجتماعات است.

شمس اللهی تصریح کرد: مردم موارد اضطراری را به امداد ۱۹۴ اطلاع دهند که به صورت ۲۴ ساعته آماده تعمیرات هستیم.

وی در پایان افزود: شماره تلفن‌های شرکت گاز ایلام از طریق ۱۱۸ قابل دسترسی و همچنین اپلیکیشن اندرویدی این شرکت با مراجعه به سایت مذکور قابل بارگیری و نصب است.