ارسال ۱۴۴۰ درخواست آزادی مشروط به مراجع قضائی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان زندان‌ها، چهارمحالی اظهار کرد: به دنبال بازدید دادستان تهران از مجتمع و دیدار با مددجویان و با تاکیدشان مبنی بر کاهش جمعیت کیفری و اعطای آزادی مشروط به مددجویان واجد شرایط، کلیه درخواست های مددجویان از سطح اندرزگاه‌ها جمع آوری و پس از بررسی حدود ۲۱۵۰ درخواست رسیده، درخواست ۱۴۴۰ نفر از واجدین شرایط استفاده از آزادی مشروط و همچنین ۱۸۱ درخواست پابند الکترونیکی به مراجع قضایی ارسال شد.

وی افزود: آزادی مشروط فرصتی است که پیش از پایان دوره محکومیت، به محکومان به حبس داده می‌شود تا چنانچه در طول مدتی که دادگاه تعیین می‌کند، از خود رفتاری پسندیده نشان دهند و دستورهای دادگاه را اجرا کنند، از آزادی مطلق برخوردار شوند.

مدیر مجتمع ندامتگاه تهران بزرگ ادامه داد: این اقدام در جهت اصلاح مددجویان و آماده ساختنشان برای بازگشت به زندگی اجتماعی صورت می‌گیرد و اعطای آزادی مشروط زندانیان را تشویق می‌کند که در مدت مجازات به طور مستمر از خود حسن اخلاق و رفتار نشان دهند.

وی همچنین در باره طرح پابند الکترونیک گفت: اجرای طرح پابند الکترونیکی نقش به سزایی در کاهش جمعیت کیفری خواهد داشت که علاوه بر این امر نیز باعث می‌شود تا زندانی در کنار خانواده دوران محکومیت خود را سپری کرده و دیگر خانواده‌های آنها از آسیب‌هایی متعدد در امان باشند. امیدوارم مراجع ذی صلاح با قبول تقاضای آزادی مشروط زمینه آزادی این مددجویان را فراهم نماید.