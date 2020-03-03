تلاش برای ارتقای سلامت جامعه جزئی از ایمان است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام علی شکری در پیامی باهدف تقدیر از خدمه درمانگاه‌ها، بیمارستان‌ها، پرستاران و پزشکان و مدیران بخش سلامت و درمان استان سمنان به‌خصوص دانشگاه‌های علوم پزشکی شاهرود و سمنان، نوشت: تلاش گران عرصه بهداشت و مقابله با ویروس جدید کرونا در حقیقت با فداکاری به جامعه خدمت می‌کنند و باید قدردان آن‌ها بود.

در این پیام آمده است: «پیامبر (ص) می‌فرمایند هر کس یک شبانه‌روز بیماری را پرستاری کند، خداوند، او را همراه با ابراهیم خلیل، برمی‌انگیزد و به‌سان برقی پُر درخشش، از صراط می‌گذرد» و این کلام گهربار نشان‌دهنده عظمت کار و رسالت جامعه بهداشت و درمان در این شرایط حساس استان سمنان است.

در ادامه این پیام می‌خوانیم: خانواده بزرگ بهداشت و درمان استان سمنان در این روزهای دشوار، با فداکاری و صبر و استقامت نشان داده‌اند که راه از میان برداشتن این مانع بین انسان‌ها و سلامتی، همانا، فداکاری و ایثارگری در سایه ایمان به خدای متعال است لذا مجموعه اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان و تمام زیرمجموعه‌های آن شامل هیئات مذهبی، روحانیان اعزامی و مستقر، مداحان، مؤسسات دینی و قرآنی، تبیان و ده‌ها و ده‌ها زیرمجموعه دیگر از خدای متعال برای شما جامعه پزشکان و پرستاران و خدمت‌گزاران عرصه سلامت آرزوی توفیق روزافزون دارد.

در خاتمه این پیام آمده است: تقدیر و تشکر ما به‌خصوص از مسئولان جامعه بهداشت و درمان استان سمنان، رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی سمنان و شاهرود و همچنین سیاست گذاران حوزه ارتقای سلامت جامعه است که در این روزهای دشوار از جان و دل مایه گذاشته‌اند تا بهترین تصمیمات در مقابله با ویروس کرونا و ارتقای سلامت جامعه گرفته شود، در پایان تبلیغات اسلامی استان سمنان و تمام زیرمجموعه‌های خود آمادگی دارد تا با توجه به ظرفیت‌ها و استعداد خود به جامعه درمانی و بهداشتی استان کمک کند.