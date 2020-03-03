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۱۳ اسفند ۱۳۹۸، ۱۲:۰۱

در جمع خبرنگاران مطرح شد؛

کشف ۵ هزار لیتر محلول تقلبی ضدعفونی کننده در کرج

کشف ۵ هزار لیتر محلول تقلبی ضدعفونی کننده در کرج

کرج - رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز از کشف پنج هزار لیتر محلول تقلبی ضدعفونی کننده در کرج خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، رامین ربیعی صبح امروز در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: امروز پس از ارسال گزارش از جانب حراست سازمان صمت، بازرسین این سازمان در گشتی مشترک به همراه ناجا موفق به کشف پنج هزار و ۱۰۰ لیتر محلول تقلبی ضدعفونی کننده دست شدند.

وی اضافه کرد: این میزان محلول در ۲۵۵ گالن ۲۰ لیتری در یک خودرو حمل بار در محدوده کمالشهر توقیف و تحویل مراجع قضائی شد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز گفت: سنجش ارزش ریالی این کشف در حال بررسی است.

ربیعی افزود: شهروندان هرگونه تقلب، تخلف، احتکار، گران‌فروشی و امتناع از عرضه مواد شوینده و ضدعفونی کننده را با سامانه ۱۲۴ مطرح کنند.

کد مطلب 4868876

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