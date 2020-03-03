ساختمان انرژی نزدیک به صفر ساخته می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، هدف از این تفاهم نامه، احداث ساختمانی است که بتواند به عنوان یک نمونه مناسب و کامل، انرژی خود را به میزان قابل قبولی تامین کند. این ساختمان به عنوان مرکزی برای کارشناسان، دانشجویان و پژوهشگران حوزه بهینه‌سازی انرژی برای آموزش و ترویج فرهنگ در این زمینه شناخته خواهد شد.

علی وطنی مدیر ملی پروژه بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست در ساختمان با اشاره به اینکه، این اولین پروژه ملی است که با این عنوان احداث می‌شود گفت: طراحی این ساختمان از اهمیت بالایی برخوردار است. با وجود تمام مشکلاتی که کشور با آن روبروست، امیدواریم که این پروژه با یک نگاه علمی، اقتصادی، مدیریتی و اجرایی در زمان مشخص به اتمام برسد.

با توجه به لزوم توسعه کسب‌وکارهای نوپا در زمینه بهینه‌سازی انرژی، پیش بینی شده است که کاربری ساختمان فوق برای استقرار زیست‌بوم فناوری‌های بهینه‌سازی انرژی مورد استفاده قرار گیرد.

مهدی شکوری معاون مدیر ملی پروژه بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست در ساختمان نیز با اشاره به نکته فوق گفت: یکی از اهداف این پروژه، ترویج مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان با رویکرد توسعه ساختمان‌های پایدار حداقل مصرف انرژی فسیلی است و این ساختمان بر اساس تجربیات بین‌الملی مشابه طراحی و ساخته می‌شود.

وی افزود: ساختمان مورد نظر دارای ویژگی‌های منحصر به فردی خواهد بود که مهم‌ترین آن، نیاز حداقلی به منابع انرژی فسیلی و همچنین شاخص عملکرد انرژی بین ۵۰ تا ۷۵ کیلووات ساعت بر مترمربع در سال است.