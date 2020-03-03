یک سامانه بارشی وارد چهارمحال و بختیاری می شود

شاهرخ پارسا در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تا روز جمعه آسمان استان صاف گاهی همراه با وزش باد پیش بینی می‌شود.

وی ادامه داد: از اواخر وقت روز جمعه با نفوذ تدریجی موجی، افزایش ابر و به تدریج برای روزهای شنبه و یکشنبه بارش باران گاهی توأم با رعدوبرق، در ارتفاعات بارش برف و گاهی وزش باد نسبتاً شدید انتظار می‌رود.

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: پارامتر دما برای صبح روز چهارشنبه در برخی مناطق کاهش خواهد داشت اما روند کلی دما طی روزهای آتی افزایشی است.

وی ادامه داد: دمای هوا در شهرکرد به ۱۲ درجه سانتی گراد رسیده است.

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: لردگان با دمای ۱۷ درجه سانتی گراد گرم‌ترین منطقه چهارمحال و بختیاری گزارش شده است.