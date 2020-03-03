آلبوم «زیسته» منتشر شد/ شنیدن فرم «تنبورِ تهران»

به گزارش خبرگزاری مهر، آلبوم «زیسته» به آهنگسازی و خوانندگی امیرحسین تفرشیپور که با محوریت ساز تنبور توسط نشر تلسک تولید شده در دسترس علاقمندان قرار گرفت.
«زیسته» دومین اثر تفرشیپور پس از «این همانی» است که ۴ سال پیش منتشر شد. این آلبوم بر اساس مقامات تنبور و موسیقی هورامی آهنگسازی شده است ولی تمام اشعار (ترانهها) به زبان فارسی است.
تفرشیپور در دومین آلبومش خلاف «این همانی» به سراغ کلام فارسی رفته و بر اساس نغمهها و موتیفهای موسیقی تنبور اشعاری به زبان فارسی برای همراهی با «تنبورِ تهران» سروده است.
آلبوم حاوی ۹ قطعه با نامهای «روی»، «از درون»، «بیگاه»، «تا عدم»، «پُرسه»، «واقع»، «کشف»، «شکافت» و «مرگی چنین» تشکیل شده است.
در این آلبوم علی رحیمی نوازنده سازهای کوبهای با نواختن بندیر، دهل، کوزه، دمام، دف، هند درام و یاسر گرجی، نوازنده سازهای بادی با نواختن کلارینت، نرمهنای و دودک باس تفرشیپور را همراهی کردهاند. این در حالی است که پیام سوری ضبط، میکس و مسترینگ آلبوم را در استودیو «آوای دلنواز هنر» انجام داده است. ضمن اینکه ارژنگ آقاجری (مدیر تولید)، امیر بهاری (مشاروه هنری) و حمید فتحاللهزاده (مدیر اجرایی) ، «استودیو مرکزی» طراحی گرافیک سایر عوامل اجرایی این آلبوم را تشکیل می دهند.
در توضیحات تکمیلی آلبوم «زیسته» آمده است:
«از ویژگیهای مهم این آلبوم شکل آهنگسازی برای تنبور است که فرم نواختن خاص خود را میطلبد که این شکل و فرم را «تنبورِ تهران» نامیدهاند.تنبور تهران ، سازی برگرفته از تنبور رایج یارسان با تغییراتی در کوک و سیمهاست که با هدف بزرگنمایی چندصداییهای اصیل تنبور -با اندک تخلص در هارمونی و تکنیکهای کهن- طراحی شده است.»
امیرحسین تفرشی پور از جمله هنرمندانی است که از سال ۱۳۶۸ آموزش موسیقی را با آموختن سنتور نزد فرزانه زند آغاز کرد. او بعدها سه تار را با استاد جلال ذوالفنون و مسعود شعاری ادامه داد و تنبور گوران را با استاد علی اکبر مرادی آموخت. تفرشی پور چند سال نیز به فراگیری دوتار شمال خراسان نزد استاد سعید طهرانی زاده پرداخت.
از فعالیتهای او می توان به اجراهای متعدد با گروه موسیقی «لاوچ» به سرپرستی و آهنگسازی علی اکبر مرادی، کنسرت های متعدد با ارکستر زهی «کامه راتا» به عنوان سولیست، به رهبری و آهنگسازی کیوان میرهادی زاده، نوازندگی در آلبوم «دوواله» به آهنگسازی علی اکبر مرادی، نوازندگی و خوانندگی در آلبوم «کهنه هواران؛ کنسرتو تنبور» به آهنگسازی کیوان میرهادی زاده اشاره کرد.
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