به گزارش خبرگزاری مهر، هادی طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان طی مطلبی در صفحه اینستاگرام شخصی خود تاکید کرد: گزارش جبرانی امروز مربوط به جلسه چهارشنبه نهم بهمن‌ماه ۱۳۹۸ شورای نگهبان است که در اثنای بررسی صلاحیت‌های داوطلبان مجلس شورای اسلامی، برای بررسی چند مصوبه ارسالی از سوی مجلس برگزار شد.

متن این مطلب به شرح زیر است:

گزارش جبرانی امروز مربوط به جلسه چهارشنبه نهم بهمن‌ماه ۱۳۹۸ شورای نگهبان است که در اثنای بررسی صلاحیت‌های داوطلبان مجلس شورای اسلامی، برای بررسی چند مصوبه ارسالی از سوی مجلس برگزار شد.

دو طرح دوفوریتی یعنی «طرح استفساریه بند «ج» ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» و «طرح شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت‌های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی» و همچنین ادامه رسیدگی به «طرح کاهش مجازات حبس تعزیری» در دستور کار بود.

در طرح استفساریه بند «ج» ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مجلس به دنبال تسری مزایای بند «ج» ماده ۱۱۲ قانون به شاغلانی که در زمان دفاع مقدس در دستگاه‌های اجرایی مناطق عملیاتی خدمت کرده و در آن زمان یا پس از آن بازنشسته شده‌اند، بود که شورا این مصوبه را تفسیر ندانست بلکه این موضوع را یک قانون‌گذاری جدید می‌دانست.

طرح شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت‌های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی یکی از نیازهای انتخابات در کشور ما بود که باید از مجلس محترم بابت تصویب آن تشکر نمود ولو اینکه تصویب آن کمی دیرهنگام باشد و حتی اجرای بخشی از آن به این دوره انتخابات هم نرسد. ما بارها در شورای نگهبان گفته بودیم که از هر طرح و لایحه‌ای که به کاهش نقش پول در انتخابات کمک کند و به ساماندهی و شفافیت هزینه‌های انتخاباتی داوطلبان بپردازد، استقبال می‌کنیم چون معتقدیم این مساله از بایسته‌های یک رقابت سالم و از مصادیق حق‌الناس است.

این طرح ۱۲ ماده داشت که به صورت مفصل در جلسه شورای نگهبان بررسی شد و در نهایت مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت.

شناسایی و تفکیک منابع مجاز از منابع غیرمجاز، محدود کردن دریافت‌ها به دریافت‌های صرفاً الکترونیکی با مشخصات پرداخت‌کننده و دریافت‌کننده به صورت دقیق، عدم دریافت کمک از بیگانگان، تعیین سقف برای هزینه‌های انتخاباتی، تعیین حساب واحد برای دریافت و پرداخت، تعیین نماینده مالی، تعیین سازوکار مربوط به ثبت و ضبط هزینه‌ها، ایجاد سامانه مالی انتخابات از سوی وزارت کشور و تعیین ضمانت اجراهایی در خصوص عدم اجرای هر یک از موارد مذکور از نقاط قوت این طرح دوفوریتی و به عبارت بهتر این قانون محسوب می‌شود. حال اینکه چقدر از این مصوبه در این دوره اجرا شده است، خود جای سوال دارد.