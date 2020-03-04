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۱۴ اسفند ۱۳۹۸، ۱۱:۵۷

طرح استقبال از نوروز در میادین میوه و تره بار از فردا آغاز می‌شود

فعالیت ۲۴۵ میدان و بازار میوه و تره بار تهران با تمام ظرفیت

فعالیت ۲۴۵ میدان و بازار میوه و تره بار تهران با تمام ظرفیت

مدیرعامل سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران با اعلام اینکه ۲۴۵ میدان و بازار میوه و تره بار طبق روال ۷ روز هفته، باز بوده و مشغول ارائه خدمات به شهروندان خواهند بود، گفت: میادین و بازارهای م

به گزارش خبرگزاری مهر، سید سعید راد مدیرعامل سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران با تاکید بر افزایش تقاضا از سوی شهروندان در روزهای پایانی سال، افزود: در چارچوب اجرای طرح استقبال از نوروز که از فردا (۱۵ اسفند) آغاز می‌شود و برای پاسخگویی هر چه بهتر و بیشتر به شهروندان، ساعت کاری میادین و بازارهای میوه و تره بار از دهه آخر اسفند افزایش می‌یابد.

وی به همکاری سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران با دستگاه‌های دولتی برای توزیع برخی اقلام همچون گوشت، مرغ، برنج و شکر، اشاره و اظهار کرد: برای آرامش خاطر و رفاه حال شهروندان، با به کارگیری همه امکانات خود در کنار دولت هستیم و آمادگی داریم تا هر نوع کالای تنظیم بازار را به هر میزان که در اختیار این سازمان قرار گیرد، بین شهروندان توزیع کنیم.

راد با بیان اینکه تمامی میادین میوه و تره بار برابر دستورالعمل‌های وزارت بهداشت هر روز ضد عفونی می‌شوند، تصریح کرد: اگر چه همه بهره‌برداران و کارگران غرفه‌ها در میادین از ماسک و دستکش استفاده می‌کنند اما انتظار ما از شهروندان این است که در این شرایط برای حفظ سلامت خود با ما همکاری کنند و در مراجعه به میادین میوه و تره بار به ویژه هنگام سوا کردن میوه حتماً از دستکش و ترجیحاً از ماسک استفاده کنند.

مدیرعامل سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران با تاکید بر اینکه بر اساس تصمیم مراجع مربوطه، مقرر شده تا مواد ضد عفونی‌کننده از طریق میادین میوه و تره‌بار در اختیار شهروندان قرار گیرد، خاطرنشان کرد: البته این سازمان در مورد این قبیل محصولات چه از نظر زمان توزیع و چه از نظر میزان قیمت هیچ نقشی ندارد و صرفاً امکانات خود را برای توزیع این اقلام در اختیار شرکت‌های تولیدکننده که از سوی مراجع ذیربط معرفی می‌شوند، قرار داده است.

کد مطلب 4869843
سمیرا خباز

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