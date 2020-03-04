فعالیت ۲۴۵ میدان و بازار میوه و تره بار تهران با تمام ظرفیت

به گزارش خبرگزاری مهر، سید سعید راد مدیرعامل سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران با تاکید بر افزایش تقاضا از سوی شهروندان در روزهای پایانی سال، افزود: در چارچوب اجرای طرح استقبال از نوروز که از فردا (۱۵ اسفند) آغاز می‌شود و برای پاسخگویی هر چه بهتر و بیشتر به شهروندان، ساعت کاری میادین و بازارهای میوه و تره بار از دهه آخر اسفند افزایش می‌یابد.

وی به همکاری سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران با دستگاه‌های دولتی برای توزیع برخی اقلام همچون گوشت، مرغ، برنج و شکر، اشاره و اظهار کرد: برای آرامش خاطر و رفاه حال شهروندان، با به کارگیری همه امکانات خود در کنار دولت هستیم و آمادگی داریم تا هر نوع کالای تنظیم بازار را به هر میزان که در اختیار این سازمان قرار گیرد، بین شهروندان توزیع کنیم.

راد با بیان اینکه تمامی میادین میوه و تره بار برابر دستورالعمل‌های وزارت بهداشت هر روز ضد عفونی می‌شوند، تصریح کرد: اگر چه همه بهره‌برداران و کارگران غرفه‌ها در میادین از ماسک و دستکش استفاده می‌کنند اما انتظار ما از شهروندان این است که در این شرایط برای حفظ سلامت خود با ما همکاری کنند و در مراجعه به میادین میوه و تره بار به ویژه هنگام سوا کردن میوه حتماً از دستکش و ترجیحاً از ماسک استفاده کنند.

مدیرعامل سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران با تاکید بر اینکه بر اساس تصمیم مراجع مربوطه، مقرر شده تا مواد ضد عفونی‌کننده از طریق میادین میوه و تره‌بار در اختیار شهروندان قرار گیرد، خاطرنشان کرد: البته این سازمان در مورد این قبیل محصولات چه از نظر زمان توزیع و چه از نظر میزان قیمت هیچ نقشی ندارد و صرفاً امکانات خود را برای توزیع این اقلام در اختیار شرکت‌های تولیدکننده که از سوی مراجع ذیربط معرفی می‌شوند، قرار داده است.