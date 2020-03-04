آمادگی کامل سپاه برای رشد و توسعه جزیره هرمز

به گزارش خبرنگار مهر، سردار اباذر سالاری عصر چهارشنبه در مراسم معارفه فرمانده جدید حوزه مقاومت سپاه هرمز اظهار کرد: مردم شهید پرور هرمز و مردمان ولایت‌مدار و دلاور این جزیره در طول تاریخ پرافتخار این سرزمین همواره در صف اول مبارزه و مجاهدت در راه اسلام و انقلاب بوده‌اند و خدمت به این مردم اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی افزود: کلام ارزشمند رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره اهمیت توسعه جزیره هرمز در دیداری که به مناسبت برگزاری کنگره ۱۵۰۰ شهید هرمزگان با ایشان داشتیم، خدمت کردن به مردم این جزیره را با شیرینی دوچندانی همراه است و افتخار ما این است که بتوانیم قدم‌های استواری در جهت تحقق فرامین ایشان در جهت رشد و توسعه هرمز داشته باشیم.

فرمانده سپاه امام سجاد (ع) هرمزگان با بیان این که گام‌های خوبی در این چند سال اخیر برای توسعه جزیره هرمز برداشته شده است، تصریح کرد: این گام‌ها می‌بایست با حرکت‌های فرهنگی منسجم و پایدار همراه باشد تا بتوانیم اثربخشی آن را در حوزه‌های مختلف شاهد باشیم.

سردار سالاری در ادامه عنوان داشت: فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی می‌بایست مبتنی بر نیازهای هر منطقه و بر پایه مشکلات و معضلات موجود طراحی و اجرا شود و سپاه آمادگی کامل دارد تا در هر حرکتی برای رشد و توسعه جزیره هرمز مشارکت کرده و پای کار باشد.

در این مراسم سرهنگ رسول جهانداری به عنوان فرمانده جدید ناحیه مقاومت سپاه هرمز معرفی شد.