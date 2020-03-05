کاهش ساعت کاری ادارات استان سمنان تا پایان هفته آینده ادامه دارد

حشمت‌الله عسگری در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه کاهش ساعت کاری سه‌ساعته ادارات در استان سمنان تا پایان هفته آینده تمدید شد، اظهار داشت: این کاهش ساعت کاری شامل ادارات ستادی و اجرایی استان، واحدهای اداری دستگاه‌های اجرایی، مؤسسات آموزش عالی و کادر اداری شهرداری‌ها می‌شود.

وی با اشاره به اینکه تمام کارکنان اداری مذکور از شنبه ۱۷ اسفندماه لغایت پنجشنبه ۲۲ اسفندماه از ساعت ۹ صبح تا ۱۳ در محل کار حضور خواهند داشت، افزود: ساعات کار ادارات بر اساس مصوبه کارگروه ملی مبارزه با کرونا و تصمیم ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استانداری سمنان تغییر کرده است.

معاون اقتصادی استاندار سمنان بیان کرد: کاهش ساعت کاری ادارات مربوط به مؤسسات خدمات رسان، مراکز بهداشتی و درمانی و بانک‌ها نخواهد بود و فعالیت این مراکز بر اساس دستورالعمل مرکزی خود انجام خواهد شد.

عسگری خاطرنشان کرد: بر این اساس و با توجه به اعلام شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه‌دولتی استان سمنان، ساعت کاری بانک‌های عضو شورا در تاریخ یادشده از ٨ صبح تا ساعت ١٣ برای کارکنان ستادی و برای مشتریان از ساعت ٨: ٣٠ تا ١٢: ٣٠ خواهد بود.

وی با تأکید بر اینکه جلوگیری از شیوع گسترده ویروس کرونا در دستور کار قرار دارد، تأکید کرد: کارکنان دستگاه‌های اجرایی پیگیری امور ارباب‌رجوع را سریع‌ترین زمان ممکن در دستور کار قرار دهند.

معاون استاندار سمنان اضافه کرد: رعایت مسائل و نکات مهم بهداشتی، ضدعفونی روزانه فضای ادارات و مبلمان و تجهیزات اداری از دیگر اقدامات پیشگیرانه مهمی است که در این راستا اجرا می‌شود.