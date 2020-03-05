به گزارش خبرنگار مهر، روابط عمومی جامعه ایمانی مشعر‬ طی بیانیه‌ای اعلام کرده است:

با شیوع ویروس کرونا در کشور و بسیج شدن نیروهای مردمی برای کمک به سلامت جامعه، هیأت‌ها نیز مطابق وظایف اجتماعی خود، وارد میدان شده‌اند. بارها گفته‌ایم و متذکر شده‌ایم که رسالت اصلی هیأت، احیای معارف و امر اهل‌بیت علیهم‌السلام است و قطعاً یکی از مصادیق آن کمک به شیعیان آل‌الله در اقصی نقاط عالم است. هیأتی که کارکرد خود را فقط منحصر به برگزاری مراسم کند، با شیوع این ویروس منحوس و با تبلیغات رسانه‌ای دشمن منفعلانه عمل می‌کند و منجر به تعطیلی می‌شود. اما هیأتی که کمک به سلامت جامعه را هم از وظایف خود می‌داند، با وجود این بلا و فتنه، احیا می‌شود و به کمک آحاد جامعه می‌شتابد.

میاندار هیأت، امروز تبدیل به میاندار خدمت شده و هم‌بستگی اجتماعی خود را فعال می‌کند. آموخته‌های هیأت را با رفتار دینی و انسانی خود به سایرین می‌نمایاند و بار غم و غصه مردم را به تأسی از اهل‌بیت علیهم‌السلام می‌کاهد. سیاست‌های زیر برآمده از ایده‌ها و تجربه‌های هیأت‌های کشور است که جهت مدل‌سازی و الگودهی عرضه شده است:

۱. اعلام آمادگی هیآت برای کمک‌رسانی و انجام خدمات بهداشتی و درمانی به نهادهای متولی امر بهداشت و درمان.

این مهم باید در قالب یک بیانیه زیبا از طرف هیأت یا اجتماع هیأت‌های شهر و منطقه انجام شود. علاوه بر این، انتشار رسانه‌ای خوب و مکفی این بیانیه در تمام شبکه‌های اجتماعی هیأت و کانال‌های خبری سطح شهر و منطقه نیز در ترغیب دیگر هیأت‌ها به این کار، تأثیرگذار خواهد بود.

۲. ضدعفونی کردن سطح شهر، معابر عمومی و محل‌های پرتردد نظیر فروشگاه‌ها، پارک‌بازی‌ها، ایستگاه‌های اتوبوس، عابربانک‌ها، خانه سالمندان و...

۳. خدمت‌رسانی هیأت به مراکز درمانی، کادر درمان و بیماران درگیر با این ویروس با همکاری نهادهای متولی امر بهداشت و درمان.

۴. با توجه به توصیه نهادهای متولی امر بهداشت و درمان نسبت به عدم برگزاری تجمعات در شهرهای پرخطر؛ پیشنهاد می‌شود مراسم هیأت به‌صورت مجازی و همراه با پخش زنده در شبکه‌های اجتماعی و در صورت امکان پخش زنده از صدا و سیمای مراکز استانی برگزار شود.

۵. راه‌اندازی پویش نذر قرائت ادعیه وارده و توصیه شده نظیر دعای هفتم صحیفه سجادیه، زیارت عاشورا و حدیث کساء. نظم و انضباط بیشتر در اطلاع‌رسانی، ثبت اعضا و کار رسانه‌ای در این پویش، طبعاً تأثیرگذاری بهتری خواهد داشت.

۶. ایجاد ایستگاه‌ها و پایگاه‌های سلامت با محوریت امر پیشگیری، مشاوره و آموزش در سطح شهر با عنوان‌های جایگزین همچون «شفاخانه اهل‌بیت»، «دارالشفاء» و... . پخش محتوایی توصیه‌های بهداشتی سفارش‌شده و ادعیه وارده (دعای هفتم صحیفه سجادیه، زیارت عاشورا و حدیث کساء)، از جمله اقدامات اساسی این ایستگاه‌ها است.

۷. با توجه به کم‌یاب و گران شدن برخی از داروهای گیاهی مؤثر در درمان این بیماری نظیر زنجبیل و… هیأت می‌تواند به‌جهت در دسترس قرار دادن این داروها با قیمت مناسب، شبکه توزیع داروهای گیاهی مؤثر را در حد توان خود فعال کند. در این راستا انجمن تغذیه سالم جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی که متشکل از ۱۲۰ پزشک متخصص است، بسته پیشنهادی ناظر به این اقدام را تهیه کرده است.

۸. راه‌اندازی پویش روضه خانوادگی و دعا برای دفع این بلیه از خانواده‌ها. اطلاع‌رسانی به موقع و هم‌چنین بازخورد رسانه‌ای آن، اثر مستقیمی بر تأثیرگذاری پویش دارد. خانواده‌های عضو این پویش می‌توانند عکس و فیلم این مراسمات را جهت جریان‌سازی این موضوع در شبکه‌های اجتماعی بارگزاری کنند.

۹. جمع‌آوری کمک‌های مردمی مبتنی بر الگوی محله‌محوری و تمرکز کمک هر هیأت به محله و منطقه خود جهت خرید و توزیع ماسک و سایر اقلام ضدعفونی‌کننده درب منزل نیازمندان. با توجه به خطر شیوع این بیماری، رفت‌وآمد به سایر شهرها در این ایام توصیه نمی‌شود.

۱۰. شناسایی افراد نیازمند و ناتوان جهت توزیع عادلانه اقلام بهداشتی خانه‌به‌خانه به ایشان. سازمان‌دهی و تقسیم‌بندی صحیح محله یا محلات مختلف شهر، به شناسایی دقیق‌تر این افراد کمک می‌کند.

۱۱. شناسایی خانواده‌های متوفی یا خانواده‌هایی که سرپرست خانوارشان درگیر این ویروس هستند و رفع نیازهای آنان در حد توان. این نیاز می‌تواند از تسلی دادن به ایشان تا تهیه برخی از اقلام مورد نیاز برای ایشان در ایام قرنطینه و محدودیت تردد باشد.

۱۲. شناسایی سالمندان و ناتوانان برای تهیه و خرید اقلام ضروری و مورد نیاز ایشان. این مهم می‌تواند با راه‌اندازی اقدامات شبکه‌ای نظیر پیک موتوری هیأت برای رفع نیازهای محلی شکل بگیرد.