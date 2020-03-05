دیدار نمایندگان سازمان جهانی بهداشت با سفرای خارجی مقیم تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت اعزامی از سازمان جهانی بهداشت که به ریاست مدیر منطقه ای عملیات اضطراری سازمان در تهران بسر میبرند، پس از بازدید از مراکز درمانی، آزمایشگاهی و آشنایی با اقدامات و توانایی های جمهوری اسلامی ایران در حوزه های سه گانه تشخیص فوری، قرنطینه و درمان سریع در جلسه ای که به ریاست معاون حقوقی بین ا المللی وزارت امور خارجه و با حضور سفرای خارجی مقیم تهران، مقامات وزارت بهداشت و سازمانهای بین المللی در محل وزارت خارجه تشکیل شد، ارزیابی خود از اقدامات دولت جمهوری اسلامی ایران در خصوص مبارزه و کنترل ویروس کرونا تشریح کردند.

در ابتدا بهاروند معاون بین الملل وزارت خارجه ضمن تشکر از کمک‌های صورت گرفته توسط سازمان جهانی بهداشت، با اشاره به ماهیت جهانی این بیماری مسری جدید و بی مرز بودن آن و ضرورت همکاری منطقه ای و بین المللی جهت مساعدت به حل مشکل، خواستار پرهیزاز سیاسی کردن موضوع و ایجاد ذهنیتهای منفی راجع به کشورهای خاص گردید.

برنان مدیر منطقه ای عملیات اضطراری سازمان جهانی بهداشت، در گزارش مشاهدات خود از اقدامات دولت ایران در مبارزه و کنترل کرونا گفت: این بیماری جدید است و دانش جهان هنوز در مورد آن ناکافی است. تجربه 16 روزه ایران در این مبارزه حاکی از آن است که رهیافت دولت ایران مبنی بر بسیج همزمان همه امکانات دولتی با هدایت وزارت بهداشت و نیز بسیج همه امکانات جامعه و جامعه مدنی یک رهیافت درست و منطقی است. هدف در این مرحله این است که روند افزایش تعداد مبتلایان رو به کاهش بگذارد و اقدامات درمانی تحت کنترل قرار گیرد.

نماینده سازمان جهانی بهداشت در ایران نیز در همین خصوص نقش رهبران مذهبی و حمایت رهبر معظم انقلاب در اقناع و شکل دهی افکار عمومی در مسیر صحیح مبارزه را بسیار سودمند توصیف کرد.

آقای برنان در ادامه با انتقاد ازکشورهایی که به بهانه شیوع کرونا اقدام به ایجاد محدودیت های بی مورد در مورد تجارت و مسافرت های هوایی و زمینی کرده اند گفت که مقررات بین الملی بهداشت که همه کشورهای عضو سازمان ملل متحد به آن پیوسته اند و سازمان جهانی بهداشت چنین اقداماتی را توصیه نمی کنند بلکه معتقدند که با رعایت موارد بهداشتی تجارت و رفت و آمد افراد باید ادامه داشته باشد چرا که پیامدهای اختلال در این امور، مبارزه با کرونا را دشوار تر و پیچیده تر می کند .

وی از سفرای حاضر در این نشست خواست تا به دولتهای خود توصیه کنند که ایجاد محدودیت های بی مورد را متوقف کنند.



رئیس این هیئت در پایان گفت که پس از بازدید از چند مرکز درمانی در تهران تحت تاثیر دانش و تعهد کادر درمانی ایران قرار گرفته است و اطمینان دارد که چهان در مبارزه خود با کرونا از تجارب ایران خواهد آموخت .

در پایان این گزارش، سفرای حاضر پرسشهای خود را مطرح کردند که پاسخهای لازم از سوی نمایندگان وزارت بهداشت و سازمان بهداشت جهانی ارائه شد.

این هیئت قرار است در ادامه بازدید ها به قم نیز عزیمت نماید .