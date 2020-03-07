ارائه تسهیلات به دانش بنیانهای دارای ایده مقابله با کرونا

دکتر سیاوش ملکی فر، معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با توجه به ورود ویروس کرونا به کشور در صندوق نوآوری تصمیم گرفتیم با استفاده از ابزارها، تسهیلات و خدماتی که داریم در اسرع وقت و خارج از روال معمول اداری از شرکتهای دانش بنیان که به هر ترتیب میتوانند در مدیریت و کنترل بیماری کمک کنند حمایت به عمل بیاوریم.
وی افزود: شرکتها میتوانند در زمینه طراحی و ساخت ماسک، دستگاهها و محصولات ضد عفونی کننده، نرمافزارهای مدل سازی و شبیه سازی، کیت و دارو ایدههای خود را ارائه کنند.
ملکی فر با تاکید بر حمایت از این طرحها خاطرنشان کرد: صندوق نوآوری و شکوفایی بستههای متنوعی از حمایتها و تسهیلات برای شرکتها در اختیار دارد اما به طور خاص سه نوع خدمت برای این شرکتها را در نظر گرفته است.
معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی عنوان کرد: خدمت «نمونه سازی» یکی از تسهیلات از نوع قرض الحسنه است؛ این خدمت صددرصد هزینههای تحقیق و توسعه تکمیلی روی نمونههای محصول دانش بنیان را در بر میگیرد.
ملکی فر با اشاره به دیگر خدمت صندوق نوآوری برای شرکتهای دانش بنیان که ایده دارند گفت: «تسهیلات تولید صنعتی» از دیگر خدمات صندوق است که به شرکتها کمک میکند ظرفیت تولیدشان را افزایش دهند یا خطوط تولید جدیدی بنا کنند.
ملکی فر بیان کرد: «سرمایه در گردش» نوع خدمت دیگری است که تأمین نقدینگی مورد نیاز شرکت اعم از هزینههای تولید، مواد اولیه و …که هزینههای سربار را پوشش میدهد به شرکتها ارائه میدهد.
وی افزود: امیدواریم گامهای مؤثری در راستای کنترل بهتر بیماری ویروس کرونا به واسطه شرکتهای دانش بنیان برداریم.
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