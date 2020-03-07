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۱۷ اسفند ۱۳۹۸، ۷:۵۰

توسط صندوق نوآوری صورت می گیرد؛

ارائه تسهیلات به دانش بنیانهای دارای ایده مقابله با کرونا

ارائه تسهیلات به دانش بنیانهای دارای ایده مقابله با کرونا

صندوق نوآوری و شکوفایی تسهیلاتی برای شرکتهای دانش بنیان دارای ایده های مقابله با ویروس کرونا در نظر گرفته که خارج از روند معمول اداری به آنها اعطا می شود.

دکتر سیاوش ملکی فر، معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با توجه به ورود ویروس کرونا به کشور در صندوق نوآوری تصمیم گرفتیم با استفاده از ابزارها، تسهیلات و خدماتی که داریم در اسرع وقت و خارج از روال معمول اداری از شرکتهای دانش بنیان که به هر ترتیب می‌توانند در مدیریت و کنترل بیماری کمک کنند حمایت به عمل بیاوریم.

وی افزود: شرکت‌ها می‌توانند در زمینه طراحی و ساخت ماسک، دستگاه‌ها و محصولات ضد عفونی کننده، نرم‌افزارهای مدل سازی و شبیه سازی، کیت و دارو ایده‌های خود را ارائه کنند.

ملکی فر با تاکید بر حمایت از این طرح‌ها خاطرنشان کرد: صندوق نوآوری و شکوفایی بسته‌های متنوعی از حمایت‌ها و تسهیلات برای شرکتها در اختیار دارد اما به طور خاص سه نوع خدمت برای این شرکتها را در نظر گرفته است.

معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی عنوان کرد: خدمت «نمونه سازی» یکی از تسهیلات از نوع قرض الحسنه است؛ این خدمت صددرصد هزینه‌های تحقیق و توسعه تکمیلی روی نمونه‌های محصول دانش بنیان را در بر می‌گیرد.

ملکی فر با اشاره به دیگر خدمت صندوق نوآوری برای شرکتهای دانش بنیان که ایده دارند گفت: «تسهیلات تولید صنعتی» از دیگر خدمات صندوق است که به شرکتها کمک می‌کند ظرفیت تولیدشان را افزایش دهند یا خطوط تولید جدیدی بنا کنند.

ملکی فر بیان کرد: «سرمایه در گردش» نوع خدمت دیگری است که تأمین نقدینگی مورد نیاز شرکت اعم از هزینه‌های تولید، مواد اولیه و …که هزینه‌های سربار را پوشش می‌دهد به شرکت‌ها ارائه می‌دهد.

وی افزود: امیدواریم گام‌های مؤثری در راستای کنترل بهتر بیماری ویروس کرونا به واسطه شرکتهای دانش بنیان برداریم.

کد مطلب 4871165

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