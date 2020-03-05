کاهش تولید اوپک و متحدانش باید تشدید شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دبیرخانه اوپک، نشست ۱۷۸ اوپک امروز (پنجشنبه، ۱۵ اسفندماه) در وین، پایتخت اتریش، به کار خود پایان داد و بیانیه آن صادر شد

در این بیانیه آمده است: گسترش ویروس کرونا تأثیر منفی عمده‌ای بر اقتصاد جهانی و پیش‌بینی قیمت نفت در سال ۲۰۲۰ میلادی، به‌ویژه در سه ماهه نخست و سه ماهه دوم این سال داشته است. اکنون پیش‌بینی می‌شود رشد تقاضای جهانی نفت در سال ۲۰۲۰ میلادی ۴۸۰ میلیون بشکه در روز باشد، در حالی که پیش از این انتظار می‌رفت این رقم یک میلیون و ۱۰۰ هزار بشکه در روز باشد.

بر این اساس، با توجه به عوامل بنیادین بازار و اجماع درباره دورنمای بازار، نشست اوپک تصمیم گرفت به هشتمین نشست اوپک و غیراوپک پیشنهاد کند کاهش تولید مورد توافق در نشست پیشین این گروه، تا پایان سال ۲۰۲۰ میلادی تمدید شود.

نشست ۱۷۸ اوپک همچنین به نشست وزارتی اوپک و غیراوپک پیشنهاد کرد تولید این گروه تا ۳۰ ژوئن سال ۲۰۲۰ میلادی یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز کاهش یابد و این کاهش به‌صورت نسبی میان اوپک (با کاهش یک میلیون بشکه در روز) و غیر اوپک (با کاهش ۵۰۰ هزار بشکه در روز) تقسیم شود.

در نشست ۱۷۸ اوپک همچنین اشاره شد که اکوادور اعلام کرده از اوپک خارج شده است. در ضمن مقرر شد نشست بعدی اوپک در ۹ ژوئن سال ۲۰۲۰ میلادی در وین پایتخت اتریش برگزار شود. همچنین این مسئله یادآوری شد که ماه سپتامبر سال ۲۰۲۰ میلادی، مصادف با شصتمین سالگرد تأسیس اوپک است.