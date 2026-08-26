به گزارش خبرنگار مهر، سامان تورانیان در نیم‌فصل دوم بیست‌وپنجمین دوره رقابت‌های لیگ برتر و پس از پایان دوران خدمت سربازی خود در تیم ملوان، به استقلال بازگشت تا در غیاب رامین رضاییان برای قرار گرفتن در ترکیب اصلی آبی‌پوشان با صالح حردانی رقابت کند؛ با این حال، تورانیان در ادامه فصل فرصت چندانی برای بازی پیدا نکرد و حردانی انتخاب اصلی کادر فنی استقلال در سمت راست خط دفاعی بود.

شرایط تورانیان در فصل جدید نیز تغییر چندانی نکرده است. این بازیکن در سه دیدار ابتدایی استقلال در مجموع ۲۷۰ دقیقه، تنها ۱۱ دقیقه فرصت حضور در زمین را پیدا کرده است. تورانیان در دیدار برابر سپاهان نیز به جای رستم آشورماتوف وارد زمین شد.

با توجه به حضور ثابت و عملکرد خوب صالح حردانی در سمت راست خط دفاعی استقلال، به نظر می‌رسد سهراب بختیاری‌زاده قصد دارد در ادامه فصل از تورانیان در پست مدافع میانی نیز استفاده کند. به این ترتیب، سرمربی استقلال ظاهراً تورانیان را صرفاً یک مدافع کناری در سمت راست نمی‌بیند و می‌تواند از توانایی‌های او در قلب خط دفاعی نیز بهره ببرد.