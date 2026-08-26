افتتاح و کلنگ زنی ۳۱ پروژه عمرانی در راسک

به گزارش خبرنگار مهر، صبح چهارشنبه و همزمان با هفته دولت، ۳۱ پروژه عمرانی، خدماتی و زیرساختی در بخش مرکزی شهرستان مرزی راسک افتتاح و عملیات اجرایی آنها آغاز شد.

این طرح‌ها با اعتباری بالغ بر ۱۳۷ میلیارد تومان و با هدف توسعه زیرساخت‌های روستایی، ارتقای خدمات عمومی و بهبود کیفیت زندگی مردم منطقه اجرا شده‌اند.

پروژه زیرسازی، بتن‌ریزی و سنگ‌فرش معابر روستای حسن‌آباد به مساحت ۴ هزار مترمربع و با اعتباری بالغ بر ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان به بهره‌برداری رسید. این پروژه به نمایندگی از ۹ روستای بخش مرکزی اجرا شده و نقش مؤثری در بهسازی معابر و تسهیل تردد روستاییان خواهد داشت.

همچنین تأسیسات مجتمع آبرسانی روستای جکیگور با اعتباری بالغ بر ۳۵ میلیارد تومان افتتاح شد. این پروژه شامل احداث یک حلقه چاه، دو حلقه چاهک، یک باب مخزن، اتاقک سرچاهی و اجرای خطوط انتقال و برق است و با هدف تأمین و پایداری آب شرب روستاهای منطقه اجرا شده است.

زمین چمن مصنوعی روستای کشاری نیز به نمایندگی از پنج زمین چمن مصنوعی روستایی، با اعتباری بالغ بر ۴ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسید. این طرح با مشارکت دهیاری، بخشداری و اداره ورزش و جوانان اجرا شده و گامی در راستای توسعه زیرساخت‌های ورزشی و افزایش فرصت‌های ورزشی برای جوانان مناطق روستایی به شمار می‌رود.