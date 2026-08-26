ارائه خدمات رایگان سلامت به بیش از ۴۳۳ نفر در مناطق عشایری پلدختر

به گزارش خبرنگار مهر، جهانگیر اکبری، صبح چهارشنبه به رسانه‌ها اظهار کرد: همزمان با هفته دولت و در قالب برنامه بسیج ادارات، کاروان سلامت جمعیت هلال‌احمر با حضور داوطلبان گروه مهارت به مناطق محروم و صعب‌العبور عشایری پس‌کلم، دره‌باغ و قلعه‌زنجیر اعزام شد.

وی افزود: این کاروان با هدف دسترسی آسان‌تر ساکنان مناطق محروم و عشایری به خدمات سلامت، مجموعه‌ای از خدمات رایگان بهداشتی، درمانی و آموزشی را به مردم این مناطق ارائه کرد.

ارائه خدمات پزشکی، دارویی و مامایی

رئیس جمعیت هلال‌احمر پلدختر با اشاره به خدمات ارائه‌شده در این طرح گفت: در جریان اجرای این برنامه، ۸۰ نفر از خدمات ویزیت پزشکی بهره‌مند شدند و داروی رایگان نیز در اختیار ۱۳۰ نفر قرار گرفت.

اکبری ادامه داد: همچنین برای ۸۰ نفر خدمات کنترل فشار خون و برای ۸۰ نفر نیز تست قند خون انجام شد و ۵۰ نفر از خدمات مامایی و مشاوره در زمینه پیشگیری از بیماری‌های زنان بهره‌مند شدند.

وی هدف از اجرای این طرح‌ها را کمک به ارتقای سطح سلامت و افزایش دسترسی ساکنان مناطق کم‌برخوردار به خدمات اولیه بهداشتی و درمانی عنوان کرد.

توزیع نزدیک به یک میلیارد ریال دارو و اقلام مصرفی

رئیس جمعیت هلال‌احمر پلدختر ارزش ریالی داروها و وسایل مصرفی ارائه‌شده در این طرح را ۹۹۷ میلیون و ۹۰۰ هزار ریال اعلام کرد و گفت: ارائه خدمات سلامت در مناطق محروم و صعب‌العبور، از برنامه‌های مهم جمعیت هلال‌احمر در راستای حمایت از اقشار کم‌برخوردار و گسترش خدمات داوطلبانه است.

اکبری خاطرنشان کرد: حضور داوطلبان و گروه‌های سلامت در مناطق عشایری می‌تواند نقش مؤثری در شناسایی نیازهای درمانی و پیشگیرانه و ارائه خدمات مستقیم به جامعه هدف داشته باشد.