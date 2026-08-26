تثبیت پیروزی در میدان نبرد بر عهده اصحاب رسانه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام موسی پولادی صبح امروز چهارشنبه در نشست تبیینی و تقدیر از اصحاب رسانه بیان کرد: در تاریخ بشر، هرجا جنگی رخ داد در کنار شمشیر و شلیک موشک ها، اصحاب رسانه و روایتگران بودند که پیروزی را تثبیت می کردند، اکنون اینگونه است و در آینده نیز همین خواهد بود.

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه حضرت ولیعصر (عج) خوزستان ادامه داد: شلیک موشک یک بخش از جنگ است و بخش دیگر روایتگری است. این مساله آنقدر مهم است که امام حسین (ع) در کربلا حضرت زینب (س) را با وجود آگاهی نسبت به سختی ها و آزارها، به عنوان فرمانده میدان روایتگری برگزید تا حق و حقیقت بماند چرا که می دانست اگر فرمانده ای قدر در راس روایتگری نباشد کربلا به فراموشی سپرده خواهد شد.

وی گفت: دنیای کفر با همه عده و عُده به میدان نبرد با ایران آماده است اما روایت صحیح اصحاب رسانه زینب وار بر کفر چیره شده، خواهد شد و استکبار جهانی به خاک مذلت کشانده خواهد شد.

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه حضرت ولیعصر (عج) خوزستان با اشاره به فرمایشات امام شهید، اظهار کرد: رهبر شهید سه وظیفه نقد و نظارت، اطلاع رسانی صادقانه و شفاف، طرح تبادل آرا و افکار در جامعه ایران را برای اصحاب رسانه یادآوری فرمودند؛ حضرت آقا علاوه بر اعتقاد به آزادی بیان و قلم به نظارت بر آن هم اعتقاد بسیار داشتند.

حجت‌الاسلام پولادی افزود: اگر نظارت نبود و آزادگی بی حد و حصر وجود داشت قطعا با مشکلات مواجه خواهیم شد لذا همانگونه که آزادی بیان وجود دارد باید نظارت بر رسانه وجود داشته باشد. اصحاب رسانه بسیار مطهر هستند و جای انحرافات نیست لذا مسئولین نظارت نباید بگذارند افرادی از طریق بازی با احساس و اعتقادات مردم فضای کشور را متشنج کنند.

وی با بیان اینکه دشمن در جنگ ظالمانه ای که آغاز کرده تمام عیار شکست خورده و ایران اسلامی پیروز شده است، تصریح کرد: دشمن امروز به معنای حقیقی شکست خورده و تمام تلاش آن در بُعد روایتگری است، همه تصور می کنند ترامپ دیوانه است و مکرر توییت می زند در حالی که استاد جنگ روانی و رسانه ای است؛ ترامپ و تیم صهیونیستش استاد بازی با افکار عمومی هستند و همه توییت هایش با برنامه ریزی زده می شود، دروغ هرچه بزرگتر باشد پذیرش آن هم راحت تر است.

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه حضرت ولیعصر (عج) خوزستان با اشاره به فضای داخل کشور، گفت: رژیم صهیونسیتی جنگ را آغاز نکرد تا در کشور با اتحاد و بعثت مردم مواجه شود یا تنگه هرمز بسته شود بلکه قصد داشت طی چند روز کار را تمام کند، همه چیز را حتی برای ورود نیروهای زمینی طراحی کردند اما نیروهای مسلح ما با حساب و کتاب شلیک می کنند تا عملیات آن ها خنثی شود.

حجت الاسلام پولادی تاکید کرد: شهادت امام، هدف آمریکا نیست بلکه وسیله ای برای رسیدن به هدف است زیرا دشمن امام شهید را سد راه می دانست چرا که انقلاب اسلامی سد راه آن ها است و متوجه شدند انقلاب را نمی توانند بشکنند مگر اینکه ولایت را بشکنند اما نمی دانند ولایت یک امر الهی است.

وی اظهار کرد: بیش از ۲۴ هزار بمب در ۳۹ روز اول جنگ بر سر ایران شلیک شد، ۱۱ هزار و ۷۰۰ بمب سنگر شکن تونل های موشکی ما را هدف قرار دادند تا توان ما را متوقف و مغلوب کنند اما نیروهای مسلح شاهکارها خلق کردند.

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه حضرت ولیعصر (عج) خوزستان ادامه داد: جغرافیا به نحوی است که نه تنها آمریکا بلکه همه دنیا هم جمع شوند نمی توانند بدون اذن ایران تنگه هرمز را مدیریت کنند؛ می گویند ما آتش بس را پذیرفتیم در حالی که از سکوت میدان نبرد گفته ایم که این سکوت حتی توقف آتش میدان نبرد هم نیست چه برسد به آتش بس.

حجت الاسلام پولادی با تاکید بر اینکه کشور و ملت ایران با این فرهنگ و مردم شکست ناپذیر است، تصریح کرد: موشک ها کار خود را انجام می دهند اما تثبیت یا عدم تثبیت آن بر عهده اهالی رسانه و روایتگران است که از قلم و بیان خود چگونه استفاده کنند لذا تبیین بسیار مهم است.