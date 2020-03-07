رادیو اعتکاف راه اندازی می شود/ هر خانه یک مسجد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت صدا، حمید شاه آبادی معاون صدای رسانه ملی با اشاره به راه اندازی رادیو اعتکاف گفت: با توجه به شرایط موجود کشور و تعطیلی اجتماعات و مراسم از جمله مراسم معنوی اعتکاف به علت بیماری کرونا، امسال مراسم اعتکاف در منازل به همراه رادیو برگزار می‌شود تا مؤمنین فرصت ایام البیض را برای نیایش و ارتباط با خدا از دست ندهند.

وی تاکید کرد: شاید بتوان گفت رادیو اعتکاف، جایگزین مناسبی برای مراسم اعتکاف در شرایط کنونی باشد و شعار «هر خانه یک مسجد» را برای ارتباط با خدا، دعا و نیایش جهت رفع گرفتاری‌ها محقق کند.

معاون صدا تصریح کرد: این رادیو مانند دیگر رادیوهای مناسبتی از طریق فرستنده‌ها در سراسر کشور روی طول موج اف ام ردیف ۹۵/۵ مگاهرتز پخش خواهد شد. برنامه‌های این رادیو از اذان مغرب روز شنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۸ شروع و تا پایان روز سه شنبه بیستم اسفند سال جاری، همزمان با ایام البیض (روزهای ۱۵، ۱۴، ۱۳ ماه رجب المرجب) ادامه خواهد داشت.

شاه آبادی یادآور شد: با توجه به برگزار نشدن مراسم اعتکاف در مساجد کشور شنوندگان بسیاری از سراسر کشور خواستار تدارک برنامه‌های مناسب از طریق رادیو شده بودند.

وی عنوان کرد: برنامه‌های رادیو اعتکاف در بخش‌های ۴ ساعته ارائه خواهد شد که در هر نوبت سخنرانی‌های متناسب با این ایام و ماه رجب به صورت زنده و تولیدی پخش می‌شود. همچنین بخش‌هایی از آن به پخش تلاوت ترتیل و تحقیق کوتاه اختصاص خواهد یافت.

شاه آبادی در ادامه گفت: پخش ادعیه و مناجات به ویژه دعاهای وارد شده در این ایام، از بخش‌های مهم این رادیو است. تهیه گزارش و نیز پخش تماس‌ها و تلفن‌های مردمی، همراه با بیان آداب و اعمال روز و نیز گزیده بیانات بزرگان و علما از قسمت‌های دیگر هر یک از نوبت‌های چهارساعته این رادیو است.

وی تاکید کرد: بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته شنوندگان خداجوی می‌توانند هر روز به طور زنده از بیانات وعاظ و خطبای توانا از طریق این شبکه بهره مند شوند. پخش زنده اعمال «ام داوود» از یکی از اماکن مذهبی نیز در این رادیو پیش بینی شده است.

معاون صدای جمهوری اسلامی در پایان اظهار امیدواری کرد که راه اندازی و تولید و پخش این رادیو، فضای مناسب معنوی و مناجات برای آحاد مردم دیندار و علاقه‌مند کشور فراهم آورد.