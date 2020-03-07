وضعیت بهبودیافتگان بیماری کرونا در ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، استان ایلام دارای ۱۳ فرد مبتلا به کرونا است که طبق گفته مسئولان دانشگاه علوم پزشکی استان روند درمان این افراد رو به بهبود است.

تعدادی از افراد مبتلا به کرونا نیز به طور کامل درمان شده‌اند.