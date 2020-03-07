  1. استانها
  2. ایلام
۱۷ اسفند ۱۳۹۸، ۱۲:۱۱

ببینید؛

وضعیت بهبودیافتگان بیماری کرونا در ایلام

وضعیت بهبودیافتگان بیماری کرونا در ایلام

ایلام-تعدادی از بیماران مبتلا به ویروس کرونا در استان ایلام هم اکنون بهبود یافته اند.

دریافت 17 MB

به گزارش خبرنگار مهر، استان ایلام دارای ۱۳ فرد مبتلا به کرونا است که طبق گفته مسئولان دانشگاه علوم پزشکی استان روند درمان این افراد رو به بهبود است.

تعدادی از افراد مبتلا به کرونا نیز به طور کامل درمان شده‌اند.

کد مطلب 4872008

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها