وضعیت بهبودیافتگان بیماری کرونا در ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، استان ایلام دارای ۱۳ فرد مبتلا به کرونا است که طبق گفته مسئولان دانشگاه علوم پزشکی استان روند درمان این افراد رو به بهبود است.
تعدادی از افراد مبتلا به کرونا نیز به طور کامل درمان شدهاند.
ایلام-تعدادی از بیماران مبتلا به ویروس کرونا در استان ایلام هم اکنون بهبود یافته اند.
به گزارش خبرنگار مهر، استان ایلام دارای ۱۳ فرد مبتلا به کرونا است که طبق گفته مسئولان دانشگاه علوم پزشکی استان روند درمان این افراد رو به بهبود است.
تعدادی از افراد مبتلا به کرونا نیز به طور کامل درمان شدهاند.
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